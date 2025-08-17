به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی شامگاه یکشنبه در سومین محفل بزرگ شب شعر اربعین حسینی استان با عنوان «کلمات نذری» که در آستان مقدس امامزاده قاسم بابل برگزار شد، اظهار کرد: برخلاف تصوری که معماری را عامل پیوند فرهنگ ایرانی و اسلامی میدانند، این شعر فارسی بود که با ورود عروض و تحول سبک خراسانی به عراقی، نقطه عطفی در همگرایی این دو فرهنگ بهشمار آمد.
وی با اشاره به نقش شاعران بزرگ ایرانی همچون رودکی، فردوسی، خیام، حافظ، مولانا و سعدی، افزود: اوج درخشش فرهنگ ایرانی از قرن سوم هجری به بعد رقم خورد و مازندران بهعنوان دیار تبرستان نخستین نقطه شکلگیری حکومتهای شیعی در ایران بود. نخستین حکومت علویان در سال ۲۵۰ هجری قمری و سپس حکومت مرعشیان شیعه اثنیعشری، نمونههای بارز این پیشینه هستند.
محمدی ادامه داد: ریشههای عمیق شعر و تشیع در فرهنگ مازندران موجب شده موسیقی و شعر آئینی این خطه، از جمله سبک چاووشی، موری و لالایی، جایگاهی ویژه در فرهنگ دینی و اجتماعی مردم داشته باشد.
وی با ابراز نگرانی از اینکه برخی از این سنتهای معنوی در دو دهه اخیر به فراموشی سپرده شدهاند، بر لزوم احیای آنها توسط پیشکسوتان و شاعران آئینی تأکید کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در پایان با قدردانی از دستاندرکاران این محفل فرهنگی، وعده داد برگزاری چنین همایشهایی بهصورت منظم و برنامهمحور ادامه خواهد یافت تا در مسیر اعتلای فرهنگ و هنر آئینی استان گامهای مؤثرتری برداشته شود.
