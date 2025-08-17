تنیسور اهل خراسان شمالی نایب‌ قهرمان هفته سوم تور صربستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تنیسور جوان اهل خراسان شمالی در ادامه حضور خود در تور تنیس صربستان و در هفته سوم این مسابقات، در دیدار پایانی برابر نماینده آرژانتین به میدان رفت و با نتایج ۳ بر ۶ و ۶ بر ۷ مغلوب شد و به عنوان نایبقهرمانی بسنده کرد.
این بازیکن پیش از این در تور جهانی تنیس تهران موفق شده بود عنوان قهرمانی را کسب کند و نام خود را به عنوان اولین ایرانی قهرمان این رقابتها ثبت کند.
عملکرد موفق او در صربستان سبب شد تا با صعودی ۱۰ پلهای در رنکینگ انجمن تنیسبازان حرفهای جهان (ATP) به جایگاه ۷۴۰ جهان برسد؛ موضوعی که امیدها را برای درخشش تنیس ایران در رقابتهای پیشروی ناگویا افزایش داده است.
بر اساس این جایگاه، نماینده ایران در سید مسابقات آینده قرار خواهد گرفت و در مراحل ابتدایی رقابتها با شرایط بهتری به میدان میرود.
