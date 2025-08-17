شانس دو طلا و ۲ برنز برای آزادکاران جوان در آوردگاه جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات ۴ وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان از صبح امروز (یکشنبه) در شهر ساماکوف بلغارستان برگزار شد و در پایان ابوالفضل محمدنژاد در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به دیدار فینال راه یافت و ابراهیم الهی در وزن ۷۰ کیلوگرم راهی رده بندی شد.



نتایج نمایندگان کشورمان، به شرح زیر است:



در وزن ۷۰ کیلوگرم ابراهیم الهی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۵ از سد ساگار از هند گذشت وی در بعد با نتیجه ۷ بر ۳ ادوارد لنارد از رومانی را مغلوب کرد. و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۲ سانگکار سید اخمت از قزاقستان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. الهی در این مرحله با نتیجه ۲ بر ۲ مغلوب پیتر دوک از آمریکا شد و به دیدار رده بندی رفت. (در گروه بازنده‌ها ابتدا حریف ترک با نماینده مکزیک کشتی می‌گیرند و برنده آنها به مصاف ناکایف از فرانسه می‌رود و پیروز این میدان، حریف الهی در دیدار رده بندی خواهد بود.)

در وزن ۷۴ کیلوگرم محمدمهدی ممیوند در دور نخست با نتیجه ۹ بر ۲ الکساندر ویاربیتسکی از بلاروس را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر ۸ مغلوب رائول کاسو از ایتالیا شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی، ممیوند حذف شد.



در وزن ۹۷ کیلوگرم عرفان علیزاده پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۷ بر ۵ مغلوب نیکولاس کاراوانوس از یونان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دیدار بعد، نماینده کشورمان از دور رقابت‌ها کنار رفت.



در وزن ۱۲۵ کیلوگرم ابوالفضل محمدنژاد پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر ایوان میروشنیچینکو از اوکراین را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۴ لوان لاگویلاوا از فرانسه را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. محمدنژاد در این مرحله با نتیجه ۱ بر ۱ از سد یوسف دورسونوف آذربایجان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار به مصاف یدیگه کاسیمبک از قزاقستان می‌رود.



مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق از ساعت ۱۸:۳۰ فردا برگزار می‌شود.