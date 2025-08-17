عملیات اطفای حریق در انبار نفت بدون مشکل ترافیکی ادامه دارد

سرهنگ رضا انصاری، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام جزئیات حادثه آتش‌سوزی در خیابان انبار نفت اظهار داشت: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حریق از طریق مرکز، تیم‌های کمکی در مسیر حاضر شدند.

انصاری ادامه داد: این حریق در محدوده خیابان انبار نفت، در هر دو مسیر شمال به جنوب و جنوب به شمال مشاهده شد که به دلیل تأثیر آن بر تردد خودروها، همکاران پلیس راهور محدودیت‌های ترافیکی لازم را اعمال کردند.

وی افزود: خوشبختانه با اعمال این محدودیت‌ها، همکاران آتش‌نشانی به موقع در محل حاضر شده و عملیات اطفا حریق را آغاز کردند که این عملیات همچنان در جریان است، تا این لحظه هیچ‌گونه مشکل یا مورد ترافیکی در روند امدادرسانی نداشته‌ایم و همکاران ما همچنان محدودیت‌های لازم را در مسیرهای شمال به جنوب و جنوب به شمال خیابان انبار نفت حفظ کرده‌اند.

رئیس پلیس راهور منطقه ۲۰ تهران با اشاره به محل دقیق حادثه گفت: این آتش‌سوزی در انبار یک شرکت تولید روغن خودرو اتفاق افتاده است که شامل تعداد زیادی بشکه روغن می‌باشد، این منطقه تحت پوشش حوزه استحفاظی پلیس راهور منطقه ۲۰ تهران است و خوشبختانه با تلاش مستمر نیروهای آتش‌نشانی و پلیس راهور، وضعیت تحت کنترل قرار گرفته است.

انصاری در پایان از تلاش تمامی همکاران حاضر در محل قدردانی و تشکر کرد و افزود: از تمامی همکارانی که در این حادثه زحمت کشیدند صمیمانه قدردانی می‌کنم و همچنین از خبرنگاران محترمی که در تهیه گزارش همکاری دارند، تشکر ویژه دارم. از خداوند متعال سلامتی و موفقیت برای همه عزیزان مسئلت دارم.