به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی کریم جشنی، مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی صادر شد، «محسن رستگار مقدم» به سمت مدیرکل روابط عمومی این انجمن منصوب شد.
رستگار مقدم که عضویت انجمن روابط عمومی ایران را در کارنامه خود دارد، پیشتر مدیریت روابط عمومی چندین تئاتر، جشنواره فیلم مقاومت خراسان رضوی، مجموعه فرهنگی–رسانهای «سرزمین هنری سورنا» و قرارگاه صنعتی استان را بر عهده داشته است.
علاوه بر این، وی سابقه فعالیت در حوزه خبرنگاری و همکاری در پروژههای فرهنگی و هنری متنوع را نیز تجربه کرده و از نیروهای فعال و شناختهشده عرصه روابط عمومی و رسانه در استان به شمار میآید.
گفتنی است؛ انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی از نهادهای فعال در ساماندهی و پشتیبانی از فعالیتهای گروههای تئاتری استان است که نقش مهمی در حمایت از هنرمندان و ارتقای سطح هنر نمایش در منطقه دارد.
