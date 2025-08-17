https://mehrnews.com/x38Nzt ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۳:۱۳ کد خبر 6563278 استانها تهران استانها تهران ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۳:۱۳ بسته خبری ۲۶ مردادماه ۱۴۰۴ استان تهران تهران- در بسته خبری یکشنبه به مهمترین رخدادهای استان تهران در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۴ به صورت خلاصه میپردازیم. دریافت 8 MB کد خبر 6563278 کپی شد مطالب مرتبط بودجه استان تهران باید طبق درآمدهای تهران به استان بازگردد نیروی انتظامی تهران در خط مقدم تامین امنیت استان تهران و کشور است دانشگاههای استان تهران تعطیل نیست برچسبها بسته خبری تهران بسته خبری شهرستانهای استان تهران خبرگزاری مهر
نظر شما