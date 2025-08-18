فرشچیان با تلفیق عرفان و نگارگری زبان جهانی برای هنر ایران خلق کرد

آرزو حسینی، در حاشیه مراسم تشییع پیکر استاد محمود فرشچیان در اصفهان در گفتوگو با خبرنگار مهر با تسلیت درگذشت این هنرمند نامدار به مردم، هنردوستان و جامعه هنری، اظهار کرد: استاد فرشچیان چهرهای کاملاً شناخته شده و تأثیرگذار در هنر نگارگری معاصر ایران بود و توانست پرسپکتیو را وارد نگارگری کند.
وی افزود: فرشچیان با بهرهگیری از عناصر معناگرا و عرفانی و تلفیق آنها با رنگ، فضا و استعارههای معنوی، گونهای از هنر را پدید آورد که علاوه بر زیبایی و شکوه بصری، بازگوکننده مفاهیم عرفانی و ملکوتی به زبانی بینالمللی و قابل درک برای همه مخاطبان بود.
نوآوری بیسابقه در نگارگری
این استاد برجسته نگارگری کشور با اشاره به ویژگیهای آثار استاد فرشچیان گفت: وی نوآوری بسیار بزرگی در نگارگری انجام داد. همانطور که اشاره شد، تلفیق پرسپکتیو و هنر مدرن با نگارگری موجب تحول عظیمی در این هنر شد. همچنین بهرهگیری از عناصر معناگرا سبب شد که آثار وی در مقایسه با نگارگری پیش از او، ترکیبی از عرفان و معناگرایی باشند.
وی ادامه داد: نگارگری استاد فرشچیان هم به سمت معناگرایی و هم به سمت تصویرسازی حرکت کرد. وی توانست با بهرهگیری از فرشتگان، پرندگان و رنگهای معناگرا فضای معنوی خاصی را در روایت داستانهای قرآنی و مذهبی به تصویر بکشد. همین ویژگی باعث شد که آثار او در اصفهان و جهان بدرخشند.
ضرورت پاسداشت شیوه استاد فرشچیان
حسینی درباره ضرورت زنده نگهداشتن یاد و نام استاد فرشچیان در اصفهان اظهار کرد: برای پاسداشت و ماندگاری شیوه استاد فرشچیان، لازم است از هنرمندانی که از روش وی پیروی میکنند حمایت شود. این حمایت میتواند از طریق برگزاری کلاسها و دورههایی که شیوه استاد را تدریس میکنند، تحقق یابد.
وی تاکید کرد: دانشگاهها و مراکز آموزش هنر باید زمینه معرفی و گسترش این سبک را فراهم کنند. برگزاری نمایشگاههای داخلی و بینالمللی و همچنین چاپ و انتشار آثار این مکتب هنری در قالب کتاب نیز از راهکارهای معرفی ارزشمند این شیوه به جهان است.
تجربه شخصی در پیروی از مکتب فرشچیان
این استاد برجسته نگارگری کشور در پایان گفت: نزدیک به بیست سال است که در مسیر شیوه استاد فرشچیان فعالیت میکنم و تلاش کردهام در قالب نمایشگاههای انفرادی و گروهی، آثاری را در این زمینه ارائه دهم. به باور من معرفی و حمایت از این مکتب هنری، نه تنها پاسداشت استاد فرشچیان، بلکه اعتلای دوباره هنر نگارگری ایران در سطح جهانی است.
