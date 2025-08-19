اشکواره حسینی؛ جریانی ماندگار در فرهنگ مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی شامگاه سهشنبه در نشست با اعضای دبیرخانه جشنواره اشکواره حسینی با بیان اینکه اشکواره حسینی نقطه عطفی در فرهنگ و هنر استان است، اظهار داشت: این جشنواره طی هشت سال گذشته بهواسطه تلاش و پشتکار برگزارکنندگان استمرار یافته و امروز به یک جریان ماندگار در مازندران تبدیل شده است.
وی افزود: اجرای چنین رویدادی بدون بودجه اختصاصی دشوار است و با توجه به پایان طرح شهید آوینی، از منابع دیگر برای پشتیبانی آن استفاده شده است، چرا که برگزاری جشنواره در شش بخش مختلف نیازمند هزینه قابل توجهی است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به نقشه مهندسی فرهنگی استان تصریح کرد: این نقشه شامل پنج کلانمسئله و هشتاد ریزمسئله فرهنگی است که اشکواره حسینی نیز باید در قالب همین ریزمسائل درج شود تا بتواند از بودجه اختصاصی بهرهمند گردد.
محمدی ادامه داد: با همکاری کانونهای مساجد و همراهی هنرمندان، تلاش شده است بسترهای لازم برای حمایت از این اشکواره فراهم شود و استمرار آن در آینده تضمین گردد.
در ادامه نشست، حسین جوادی رئیس اجرایی هشتمین دوره اشکواره حسینی نیز با بیان اینکه این جشنواره توانسته موجی فرهنگی در حوزه عاشورا ایجاد کند، گفت: اگرچه ظاهر برنامه ساده به نظر میرسد اما پشت صحنه آن تلاشها و سختیهای فراوانی وجود دارد.
وی افزود: استمرار برگزاری اشکواره و حفظ جایگاه آن از اولویتهای مجموعه است و برای تحقق این امر، حمایت مالی، بودجه فرهنگی و شفافیت در تخصیص منابع به شهرستانها ضروری است.
جوادی با اشاره به تجربه اجرای بیش از ۱۸۰ برنامه فرهنگی یادآور شد: برگزاری اشکواره حسینی با این وسعت و با همراهی هنرمندان و استقبال مردم، اقدامی بزرگ و ماندگار به شمار میرود.
در پایان، احکام اعضا و دبیران هشتمین دوره اشکواره فرهنگی و هنری حسینی از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اهدا و مسیر برگزاری این جشنواره برای سالهای آینده تثبیت شد.
