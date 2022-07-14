خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان بوشهر با کمبود جدی آب شرب روبرو است و حدود ۸۵ درصد از آب مصرفی این استان از طریق استان‌های هم‌جوار تأمین می‌شود.

نزدیکی به دریا و داشتن مرزهای طولانی یک ظرفیت بسیار خوبی برای تأمین آب شرب در استان بوشهر محسوب می‌شود که باید از سال‌ها پیش تأسیسات آب‌شیرین‌کن در این استان ساخته می‌شد.

بهره‌مندی از منابع استان‌های فارس و کهگیلویه و بویر احمد باعث غفلت مسئولان از وضعیت آب استان بوشهر شده و حالا با افزایش جمعیت استان، افزایش مصرف آب و کاهش میزان آب‌دهی منابع آبی در استان فارس، کمبودها در استان بوشهر بیشتر احساس شده است.

طی سال‌های اخیر اقداماتی برای توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها و استفاده از ظرفیت دریا برای تأمین آب شرب در استان بوشهر آغاز شده است ولی این اقدامات کافی نیست و باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

افتتاح و بهره‌برداری از تأسیسات آب‌شیرین‌کنی که برای استان بوشهر برنامه‌ریزی شده است، می‌تواند حدود ۴۰ درصد از نیازهای آبی استان را تأمین کند که در کنار حفظ دیگر منابع می‌تواند اتفاق خوبی باشد.

در همین راستا و به منظور بررسی آخرین وضعیت شیرین‌سازی آب دریا در استان بوشهر، معاون وزیر نیرو عصر پنجشنبه از روند اجرا طرح آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعب بوشهر بازدید کرد.

تولید آب‌شیرین‌کن‌ها افزایش می‌یابد

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با اشاره به اینکه طرح‌های متعدد آب‌شیرین‌کن در استان بوشهر در دست اجرا است، بیان کرد: عزم جدی برای تسریع در اجرا و تکمیل طرح‌های آب‌شیرین‌کن استان بوشهر داریم.

ابوالحسن عالی پیشرفت آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعب بوشهر را ۸۷ درصد دانست و خاطرنشان کرد: بخشی از ظرفیت این پروژه در فصل پاییز امسال وارد مدار بهره‌برداری می‌شود.

وی با بیان اینکه آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعب بوشهر تا پایان امسال تکمیل می‌شود افزود: خط انتقال این پروژه به طول حدود هفت کیلومتر در حال اجرا و پیشرفت آن بالای ۹۵ درصد است.

وی با بیان اینکه این طرح قابل توسعه به ظرفیت بالاتری در تولید آب است تصریح کرد: اکنون افزون بر ۵۰ هزار مترمکعب آب شرب استان بوشهر از تأسیسات آب‌شیرین‌کن تأمین می‌شود که با تکمیل طرح‌های در دست اجرا تولید آب در استان افزایش می‌یابد.

تکمیل طرح‌های آب‌شیرین‌کن بوشهر

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا نیز در بازدید از تأسیسات آب‌شیرین‌کن بوشهر اظهار داشت: پروژه آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعب بوشهر از طرح‌های بسیار مهم در حوزه شیرین‌سازی اب دریا است.

محمد جوانبخت با بیان اینکه پروژه آب‌شیرین‌کن بوشهر در مرحله پایانی قرار دارد اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی در ماه‌های آینده پروژه آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار متر مکعب بوشهر وارد مدار بهره‌برداری می‌شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به اینکه تسریع در تکمیل طرح‌های آبرسانی از اولویت‌های وزارت نیرو است گفت: آب یکی از محورهای توسعه است و تکمیل طرح‌های حوزه آب در اولویت قرار دارد.

وی با بیان اینکه بخش ابتدای آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعب بوشهر افتتاح می‌شود گفت: ان‌شاءالله با وارد مدار شدن این پروژه مشکلات تأمین آب شرب بوشهر کمتر می‌شود.

کاهش مشکلات آب شرب استان بوشهر

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به زیرساخت‌های پروژه آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعب بوشهر افزود: خوشبختانه زیرساخت‌های این پروژه به گونه‌ای است که ظرفیت تولید آب آن قابل توسعه است و بر اساس نیاز آب استان بوشهر طرح‌های توسعه این طرح اجرا می‌شود و می‌تواند از مشکلات آب شرب استان بوشهر کاهش دهد و شرایط را برای توسعه فراهم کند.

جوانبخت تأمین آب را یکی از مسائل مهم استان بوشهر دانست و تأکید کرد: آب از مسائل اساسی استان بوشهر است که با اجرا و تکمیل این پروژه‌ها زمینه توسعه روز افزون استان را بهبود ببخشد.

وی تأمین اعتبارات لازم را از مسائل عمده پروژه‌های آبرسانی دانست و بیان کرد: به لطف و توجه ویژه دولت به طرح‌های آبرسانی، ان‌شاءالله با برنامه‌ریزی انجام شده اعتبارات این طرح‌ها تأمین می‌شود.