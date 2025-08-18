به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی شهردار منطقه ۱۸ تهران گفت: در پی طرح درخواستهای مکرر شهروندان ساکن در محله شهید رجایی مبنی بر افزایش تعداد ایستگاههای اتوبوس، این مطالبه در کمترین زمان ممکن با تقویت ناوگان اتوبوسرانی به اجابت رسید.
وی افزود: ایستگاههای ایثار و امامت واقع در خیابان شهید منصور عمرانی تقاطع خیابان ایثار قرار است پذیرای مسافرین خط ۲۵۴ بیمارستان شهید فیاض بخش در بلوار خلیج فارس به مترو نعمت آباد به صورت رفت و برگشت باشد.
لازم به ذکر است، شهروندان در صورت طرح مطالبهای پیرامون تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی در بخشهای تاکسیرانی و اتوبوسرانی میتوانند با شماره ۱۳۷ تماس حاصل و از همین طریق نیز پیگیر مراحل رسیدگی به درخواست خود باشند.
