۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

منطقه «الزیتون» چه اهمیت راهبردی برای رژیم صهیونیستی دارد؟+فیلم

منطقه «الزیتون» چه اهمیت راهبردی برای رژیم صهیونیستی دارد؟+فیلم

الجزیره گزارش می‌دهد که محله «الزیتون» در شهر غزه طی روزهای گذشته به محور عملیات نظامی تبدیل شده است. نیروهای اشغالگر در تلاش هستند از این مسیر بر غزه مسلط شوند.

