https://mehrnews.com/x38NHw ۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳ کد خبر 6563574 بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی ۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳ منطقه «الزیتون» چه اهمیت راهبردی برای رژیم صهیونیستی دارد؟+فیلم الجزیره گزارش میدهد که محله «الزیتون» در شهر غزه طی روزهای گذشته به محور عملیات نظامی تبدیل شده است. نیروهای اشغالگر در تلاش هستند از این مسیر بر غزه مسلط شوند. کد خبر 6563574 کپی شد برچسبها غزه جنگ غزه رژیم صهیونیستی اسرائیل نتانیاهو جنبش حماس
