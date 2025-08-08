واکنش کمیسر حقوق بشر سازمان ملل به تصمیم تل آویو درباره اشغال غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش به تصمیمات اخیر رژیم صهیونیستی در مورد اشغال غزه اعلام کرد: تصمیم اسرائیل برای اشغال کامل نوار غزه، مخالف حکم دیوان بین‌المللی دادگستری است که خواستار پایان اشغال این منطقه شده بود. باید فوراً طرح کابینه اسرائیل برای تسلط کامل نظامی بر غزه متوقف شود.

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، اقدامات رژیم صهیونیستی را عاملی برای کوچاندن اجباری و ترور و رنج و ارتکاب جنایات هولناک دانست و بر ضرورت پایان جنگ غزه تاکید کرد و از تل آویو خواست که شرایط را برای ورود کمک ها به غزه فراهم کند.

گفتنی است که کابینه رژیم صهیونیستی با طرح بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم درباره اشغال شهر غزه موافقت کرد.

خبرگزاری رویترز به نقل از دفتر بنیامین نتانیاهو گزارش داد: اسراییل قصد دارد کنترل نظامی کامل نوار غزه را در دست گیرد.

دفتر نتانیاهو در بیانیه‌ای مدعی شد: ارتش اسراییل آماده می‌شود تا کنترل شهر غزه را به‌دست گیرد. تل آویو به دنبال حاکمیت غیرنظامی در غزه است که حماس و تشکیلات خودگردان در آن جایی ندارند.

شهر غزه، در شمال این نوار، بزرگ‌ترین شهر منطقه محسوب می‌شود.