ساپینتو کماکان محروم از استقلال؛ کسر سه امتیاز از سه تیم لیگ برتری

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، با توجه به آغاز مسابقات بیست و پنجمین دوره لیگ برتر از روز دوشنبه ۲۷ مرداد، اسامی محرومان فصل قبل که محرومیت شأن به فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ منتقل شده (حتی در صورت تغییر باشگاه) در مسابقات فصل جدید از جمله سوپرجام سال ۱۴۰۴ باید اعمال شود به شرح زیر است:

لیگ برتر:

حسین ابرقویی (خیبر خرم آباد) اخراج

مازیار زارع سرمربی ملوان اخراج

محمدعلی کاظمی فولاد خوزستان اخراج

امیرشبانی شمس آذر قزوین اخراج

محرومان انضباطی

ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال (محرومیت انضباطی از فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ – چهار ماه)

علیرضا بیرانوند تراکتور تبریز (محرومیت انضباطی ۴ ماه)

مهران برزگر مربی ملوان بندرانزلی (یک جلسه انضباطی)

باشگاه خیبرخرم آباد (محرومیت یک جلسه‌ای از حضور تماشاگران آقا و برگزاری مسابقه صرفاً با حضور تماشاگران خانم)

باشگاه تراکتور تبریز (محرومیت یک جلسه‌ای از برگزاری مسابقه در ورزشگاه خانگی)

سجاد بازرگان (منتسب به کانون هواداران باشگاه خیبرخرم آباد- ۱۲ ماه محرومیت از حضور در کلیه ورزشگاه‌ها)

پیمان نجف پور، امیرکیامنش (منتسب به باشگاه خیبرخرم اباد هر کدام ۶ جلسه محروم از حضور در ورزشگاه محل برگزاری مسابقات تیم)

استقلال خوزستان؛ کسر سه امتیاز براساس رأی کمیته انضباطی مبتنی بر دستورالعمل جرایم آئین نامه صدور مجوز باشگاهی

شمس آذر قزوین؛ کسر سه امتیاز براساس رأی کمیته انضباطی مبتنی بر دستورالعمل جرایم آئین نامه صدور مجوز باشگاهی

فجرشهید سپاسی؛ کسر سه امتیاز، کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت تماشاگران در ۶ مسابقه بر اساس رأی کمیته انضباطی مبتنی بر دستورالعمل جرایم آئین نامه صدور مجوز باشگاهی

پیکان تهران: کاهش ۳۰ درصدی تماشاگران در ۳ مسابقه بر اساس رأی کمیته انضباطی مبتنی بر دستورالعمل جرایم آئین نامه صدور مجوز باشگاهی