فرش قرمز خیبر برای کاپیتان پرسپولیس؛ امیری شرط فروش گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس پس از اعلام وحید هاشمیان مبنی بر حضور وحید امیری در لیست مازاد تصمیم به توافق با بازیکن باتجربه برای فسخ گرفتند.

کاپیتان دوم پرسپولیس که مصدومیت‌های متوالی باعث قرار گرفتن او در لیست مازاد شده است با وجود نارضایتی نسبت به این جدایی، خواستار دریافت تمام حق و حقوق معوقه خود از فصل گذشته و دریافت تمام و کمال قرارداد سال جاری شده است تا نامه اقاله قرارداد دو طرفه را امضا کند.

همچنین امیری بار دیگر پیشنهاد باشگاه خیبر خرم آباد را برای بستن بازوبند کاپیتانی این تیم دریافت کرده است تا آخرین فصل فوتبالی خود را در تیم شهر زادگاه خود پشت سر بگذارد.

امیری تصمیم دارد تا پایان هفته جاری درباره ماندن در تمرینات پرسپولیس یا ادامه بازی فوتبال با پیراهن تیم دیگر انتخاب نهایی داشته باشد.