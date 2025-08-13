موضع شفاف وحید امیری به گوش وحید هاشمیان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، وحید امیری کاپیتان دوم پرسپولیس، با وجود آنکه به دلیل مصدومیت در نیمفصل گذشته حضورش در فهرست فصل آینده از سوی کادرفنی با تردیدهایی همراه شده بود، تصمیم قطعی خود را برای ماندن در جمع سرخپوشان اعلام کرد.
در روزهای اخیر دو باشگاه مس رفسنجان و خیبر خرمآباد پیشنهاد رسمی خود را برای جذب این ملیپوش سابق ارائه دادند، اما امیری تمایلی به جدایی نشان نداده و صراحتاً به مدیران و کادرفنی پرسپولیس گفته است که قصد دارد در تیم بماند.
این موضوع به اطلاع وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس، نیز رسیده و به نظر میرسد حفظ یکی از باتجربهترین و محبوبترین بازیکنان تیم میتواند به انسجام رختکن و مدیریت درون تیمی کمک ویژهای کند.
