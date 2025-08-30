  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۱

نقل و انتقالات لیگ بیست و پنجم؛

وحید امیری رسما از پرسپولیس جدا شد

با اعلام باشگاه پرسپولیس، وحید امیری یکی از کاپیتان های این تیم در فصل گذشته پس از توافق با مدیران این باشگاه از جمع سرخپوشان جدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، روز ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ بود که وحید امیری بازیکن شایسته تیم نفت تهران به پرسپولیس پیوست و در همان مقطع بنا به دلایلی شماره ۱۹ پرسپولیس را به تن کرد و جالب این که در اظهارنظری تاریخی عنوان داشت: «همین شماره را در خاطره‌ها زنده می‌کنم»
وعده‌ای که عملی شد و او در تمام این مدت (به جز یک فصل) در پرسپولیس درخشید و موفقیت‌های زیادی را به همراه پرسپولیس کسب کرد و جایگاه ویژه‌ای به این شماره داد. وحید امیری در تمام سال‌های گذشته بی‌سروصدا، بدون حاشیه و جنجال فوتبال بازی کرد و خوش درخشید.

اما جبر فوتبال یک بار دیگر تلخی خود را نشان داد و بالاخره پس از گذشت تمام سال‌های درخشان و پر از موفقیتی که پرسپولیس و امیری با هم طی کردند، در نهایت امروز از هم جدا شدند. جدایی که البته تنها در چارچوب مستطیل سبز خواهد بود وگرنه چه کسی می‌تواند پرسپولیس و «آقا وحید» را جدا از یکدیگر متصور شود.

در نهایت در توافقی که دقایقی قبل صورت گرفت، وحید امیری از پرسپولیس جدا شد. بدرود وحید امیری بزرگ و عزیز… شما همواره در قلب ما جای خواهی داشت.

