وحید امیری رسما از پرسپولیس جدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، روز ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ بود که وحید امیری بازیکن شایسته تیم نفت تهران به پرسپولیس پیوست و در همان مقطع بنا به دلایلی شماره ۱۹ پرسپولیس را به تن کرد و جالب این که در اظهارنظری تاریخی عنوان داشت: «همین شماره را در خاطره‌ها زنده می‌کنم»

وعده‌ای که عملی شد و او در تمام این مدت (به جز یک فصل) در پرسپولیس درخشید و موفقیت‌های زیادی را به همراه پرسپولیس کسب کرد و جایگاه ویژه‌ای به این شماره داد. وحید امیری در تمام سال‌های گذشته بی‌سروصدا، بدون حاشیه و جنجال فوتبال بازی کرد و خوش درخشید.

اما جبر فوتبال یک بار دیگر تلخی خود را نشان داد و بالاخره پس از گذشت تمام سال‌های درخشان و پر از موفقیتی که پرسپولیس و امیری با هم طی کردند، در نهایت امروز از هم جدا شدند. جدایی که البته تنها در چارچوب مستطیل سبز خواهد بود وگرنه چه کسی می‌تواند پرسپولیس و «آقا وحید» را جدا از یکدیگر متصور شود.

در نهایت در توافقی که دقایقی قبل صورت گرفت، وحید امیری از پرسپولیس جدا شد. بدرود وحید امیری بزرگ و عزیز… شما همواره در قلب ما جای خواهی داشت.