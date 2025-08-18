  1. استانها
شرکت ۱۶۷ هزار لرستانی در پیاده‌روی جاماندگان اربعین

خرم‌آباد - مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان از شرکت ۱۶۷ هزار لرستانی در پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی (ع) خبر داد.

حجت‌الاسلام مهدی قدرتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی (ع) در شهرهای مختلف لرستان، اظهار داشت: در مجموع طی امسال ۱۶۷ هزار نفر از مردم استان در این پیاده‌روی شرکت کردند.

وی عنوان کرد: پیاده‌روی جاماندگان در ۵۷ نقطه شامل ۱۹ نقطه شهری و ۳۸ نقطه روستایی با مجموع مسافت بیش از ۱۶۵ کیلومتر برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، افزود: در خرم‌آباد نیز مسیر ۸ کیلومتری از حرم امامزاده زید ابن علی (ع) تا حرم امامزاده عبدالله (ع) برای این پیاده‌روی پیش‌بینی شده بود.

