حجتالاسلام مهدی قدرتی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی (ع) در شهرهای مختلف لرستان، اظهار داشت: در مجموع طی امسال ۱۶۷ هزار نفر از مردم استان در این پیادهروی شرکت کردند.
وی عنوان کرد: پیادهروی جاماندگان در ۵۷ نقطه شامل ۱۹ نقطه شهری و ۳۸ نقطه روستایی با مجموع مسافت بیش از ۱۶۵ کیلومتر برگزار شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، افزود: در خرمآباد نیز مسیر ۸ کیلومتری از حرم امامزاده زید ابن علی (ع) تا حرم امامزاده عبدالله (ع) برای این پیادهروی پیشبینی شده بود.
