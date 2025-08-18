اسماعیل یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح روشهای نوین تأمین مالی برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت و با اشاره به چالشهای نقدینگی که بسیاری از واحدهای تولیدی با آن مواجهاند، اظهار کرد: واحدهای تولیدی برای تداوم چرخه تولید به منابع پایدار نیاز دارند و پرداخت نقدی همیشه گزینهای مقرونبهصرفه نیست. به همین دلیل، بانکها و بازار مالی ابزارهای متنوعی مانند فاکتورینگ، اعتبار اسنادی (LC)، ضمانتنامههای بانکی، برات الکترونیکی و اوراق گام را در اختیار تولیدکنندگان قرار دادهاند.
یوسفی در تشریح کارکرد این ابزارها توضیح داد: فاکتورینگ به تولیدکنندگان امکان میدهد مطالبات خود را به نقدینگی سریع تبدیل کنند و کمبود سرمایه در گردش را جبران کنند. از سوی دیگر، اعتبار اسنادی و ضمانتنامههای بانکی با کاهش ریسک معاملات، اعتماد میان خریدار و فروشنده را تقویت میکنند.
وی همچنین به نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اشاره کرد و افزود: بازار سرمایه بهعنوان مسیری مکمل، امکان انتشار اوراق بدهی و تأمین مالی جمعی را فراهم میکند. این روشها منابع پایداری را در اختیار واحدهای تولیدی قرار میدهند و به آنها کمک میکنند تا نهتنها چرخه تولید را حفظ کنند، بلکه بتوانند کسبوکار خود را توسعه دهند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خوزستان با تأکید بر تأثیر مثبت این ابزارها بر صنعت کشور گفت: استفاده از ابزارهای تعهدی و بازار سرمایه، مشکلات نقدینگی و محدودیت منابع واحدهای تولیدی را به میزان قابلتوجهی کاهش میدهد و زمینهساز رشد پایدار صنعت میشود. این تنوع در روشهای تأمین مالی به تولیدکنندگان امکان میدهد بدون وقفه فعالیت کنند، ریسکهای مالی را مدیریت کرده و با اطمینان بیشتری در توسعه کسبوکار خود سرمایهگذاری کنند.
یوسفی خطاب به فعالان صنعتی و تولیدکنندگان توصیه کرد: تنوع روشهای تأمین مالی فرصتی طلایی برای واحدهای تولیدی است تا بدون فشار نقدینگی، چرخه تولید خود را حفظ کرده و توسعه دهند. تولیدکنندگان با شناخت دقیق این ابزارها و استفاده هوشمندانه از آنها میتوانند ریسکهای مالی را کاهش دهند و به رشد پایدار کسبوکار خود بیندیشند.
وی همچنین اطمینان داد که بانکها و نهادهای مالی همواره آماده ارائه راهکارهای مؤثر برای تقویت تولید و توسعه اقتصادی کشور هستند.
