تامین آب پایدار در دشتی و جم؛ پیشرفت سد باغان به ۹۰ درصد رسید

خبرگزاری مهر، گروه استانها: استان بوشهر، با اقلیم خشک و نیمهخشک خود، همواره با چالشهای جدی در تأمین آب مواجه بوده است. در این راستا، ساخت سدها به عنوان یکی از مهمترین اولویتها در این استان مطرح شده است.
سد باغان، به عنوان یکی از پروژههای کلیدی در این زمینه، نقشی حیاتی در تأمین آب شرب و کشاورزی شهرستانهای دشتی و جم ایفا میکند. سد باغان که در نزدیکی روستای باغان واقع شده است، با هدف ذخیرهسازی آب و تأمین منابع آبی برای کشاورزی و شرب طراحی شده است.
این سد میتواند ضمن کنترل سیلابها، به بهبود کیفیت زندگی مردم منطقه کمک کند. با توجه به کمبود آب در این استان، تکمیل این پروژه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
این سد بر روی رودخانه باغان، از سرشاخههای اصلی رودخانه مند، در ۱۲ کیلومتری غرب شهر انارستان در شهرستان جم احداث شده است و علاوه بر تأمین آب مورد نیاز، نقش مهمی در مهار سیلابهای رودخانه باغان نیز ایفا خواهد کرد.
سد باغان با هدف تأمین آب شرب و صنعت شهرستان جم و آب کشاورزی شهرستان دشتی ساخته شده، از نوع بتنی غلتکی است و حجم مخزنی معادل ۳۲ میلیون مترمکعب دارد.
عملیات اجرایی بدنه اصلی سد که ۳۱۰ طول تاج و ۵۸ متر ارتفاع دارد، در سال ۱۳۹۷ آغاز شده و اکنون تمامی مراحل ساخت بدنه آن بهطور کامل به اتمام رسیده است.
همزمان با تکمیل سد، پروژهی خط انتقال آب از سد باغان نیز در دست اجرا است. این خط انتقال به طول ۲۸ کیلومتر، دارای دو مخزن ذخیرهسازی با ظرفیتهای پنج هزار و هزار مترمکعب است و آب این مخازن از طریق دو ایستگاه پمپاژ به بخشهای مورد نیاز منتقل خواهد شد.
برای جلوگیری از بحران آب در آینده، نیاز است که اقدامات اساسی برای تسریع در روند ساخت و تکمیل سد باغان انجام شود. این اقدامات میتواند شامل تأمین منابع مالی، تسهیل فرآیندهای اداری و همچنین جلب مشارکت مردم و نهادهای غیردولتی باشد.
تکمیل سدها در اولویت استان است
استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمآبی یکی از مهمترین مسائل و مشکلات در استان بوشهر است و در این راستا عزم جدی برای توسعه زیرساختهای تأمین آب پایدار در سطح استان داریم.
ارسلان زارع تکمیل طرحهای سدسازی را یک اولویت مهم در استان بوشهر عنوان کرد و افزود: از همه ظرفیتها برای توسعه و تکمیل طرحها و پروژههای سدسازی در سطح استان بوشهر استفاده میشود.
وی سد باغان را یکی از پروژههای اولویتدار استان دانست و تصریح کرد: تکمیل سد باغان نه تنها برای تأمین آب شرب و کشاورزی در شهرستانهای دشتی و جم ضروری است، بلکه به عنوان یک زیرساخت حیاتی میتواند به توسعه پایدار منطقه کمک کند.
شمارش معکوس برای بهرهبرداری از سد باغان
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری این سد به نام سد شهید رئیسی باغان اظهار کرد: این سد نقش مهم و تأثیرگذاری بر تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی شهرستانهای جم و دشتی دارد.
علی محمدی اضافه کرد: اعتبار سد شهید رئیسی باغان ۳۲۳ میلیون یوان از محل فاینانس خارجی و ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی کشور است که در صورت تأمین مابقی اعتبارات، شاهد بهرهبرداری کامل سد و تأسیسات جانبی آن در سال جاری خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر با بیان اینکه خط انتقال ریز نیز هفته آینده به مناقصه عمومی گذاشته خواهد شد، اضافه کرد: این خط انتقال به طول ۳.۵ کیلومتر با برآورد سرمایه گذاری ۱۸ میلیارد تومان طراحی شده است.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۳.۵ میلیون مترمکعب آب در سد باغان ذخیره شده است و با آغاز بارشهای سال آبی آتی و وقوع سیلابهای احتمالی، این میزان افزایش مییابد و امکان تأمین پایدار آب شرب و کشاورزی شهرستانهای جم و دشتی فراهم خواهد شد.
محمدی گفت: این سازه بتنی از نوع CMD با ارتفاع ۲۵ متر طراحی شده و قادر است مجموعاً سالانه تا ۸ میلیون مترمکعب آب تنظیمشده را در اختیار بخش شرب و کشاورزی منطقه قرار دهد.
وی عنوان کرد: برآورد میشود برای احداث این پروژه، ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شود که نقش مهمی در تقویت زیرساختهای آبی، تأمین با ثبات آب شرب و توسعه پایدار کشاورزی شهرستان دشتی خواهد داشت.
محمدی یادآور شد: اجرای این بند علاوه بر افزایش اطمینان از تأمین آب کشاورزی، در کاهش خسارات ناشی از سیلاب و مدیریت یکپارچه منابع آبی منطقه نیز مؤثر خواهد بود.
نیاز است که همه نهادها و مسئولان ذیربط با همکاری یکدیگر، اقدامات لازم را برای تسریع در روند تکمیل این پروژه انجام دهند تا بتوانند به چالشهای آبی استان بوشهر پاسخ دهند.
