به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سد اخند در شهرستان عسلویه و سد باغان در شهرستان جم با مجموع اعتبار ۲۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در سفر ریاست جمهوری به بوشهر آبگیری می‌شود اظهار داشت: این دو پروژه، نقش مهمی در تأمین منابع پایدار آب شرب، صنعت و کشاورزی در شهرستان‌های عسلویه، جم و دشتی دارند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر افزود: سد باغان یکی از معدود پروژه‌های فاینانس خارجی در حوزه تأمین آب است که با اعتباری معادل ۳۳۳ میلیون یوان به مرحله آبگیری رسیده است.

وی افزود: این سد با حجم مخزن ۳۲ میلیون مترمکعب، تأمین آب در دو شهرستان را بر عهده دارد به نحوی که آب شرب در بخش ریز و انارستان شهرستان جم، آب صنعت در شهرستان جم و بخشی از حقابه های کشاورزی پایین دست در شهرستان دشتی را تأمین خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر عنوان کرد: کاهش اتکا به منابع آب زیرزمینی، احیا دشت‌های جم و ریز، بهبود وضعیت کشاورزی و افزایش منابع تولید آب در استان بوشهر از دیگر اهداف این پروژه است.

محمدی اظهار کرد: این سد از نوع بتنی غلتکی با ارتفاع ۵۶ متر و طول تاج ۳۱۱ متر است که آب قابل برنامه ریزی آن سالانه ۱۶ میلیون مترمکعب خواهد بود.

تأمین آب شرب روستاهای عسلویه

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر سد اخند را دیگر پروژه آماده آبگیری در سفر ریاست جمهوری عنوان کرد و گفت: این سد به عنوان نخستین سد مخزنی شهرستان عسلویه در حوزه روستای اخند در حال ساخت است.

علی محمدی اظهار کرد: سد اخند با حجم مخزن ۲ میلیون مترمکعب، با هدف تأمین آب شرب و کشاورزی منطقه، کنترل سیلاب‌های مخرب رودخانه اخند و جلوگیری از بروز خسارت به زیرساخت‌ها و تأسیسات نفت و گاز ساخته می‌شود.

وی افزود: این سد از نوع بتنی وزنی، با حجم بدنه ۴۵ هزار متر مکعب و طول تاج ۱۱۳ متر است.

محمدی خاطرنشان کرد: میزان سرمایه گذاری در این سد ۷۰۰ میلیارد ریال است و با آغاز آبگیری آن، تأمین آب شرب روستاهای اطراف از مخزن این سد امکان پذیر خواهد بود.

وی گفت: با آبگیری سدهای اخند و باغان، مراحل اصلی ساخت سد و امکان ذخیره سازی آب در مخزن آن فراهم شده و با تکمیل اجزای پایانی سد از جمله حوضچه آرامش، شیرآلات، جاده دسترسی و ساختمان کنترل، پروژه آماده بهره برداری کامل خواهد بود.