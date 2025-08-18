راه طلایی سعید اسماعیلی از پاریس تا کرواسی؛ شکار دوباره سکوی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ کرواسی، بی‌تردید یکی از سنگین‌ترین و پرهیجان‌ترین اوزان این تورنمنت معتبر خواهد بود؛ وزنی که حضور قهرمانان جهان، المپیک و مدعیان پرشمار، آن را به میدان جنگ واقعی بدل کرده است.

نماینده شایسته کشورمان در این وزن، سعید اسماعیلی است؛ کشتی‌گیری که سال گذشته با درخشش تاریخی و کسب مدال طلای المپیک پاریس، جهان کشتی را مبهوت کرد و نگاه‌ها را به‌سوی خود کشاند. این موفقیت بزرگ باعث شد که بسیاری از کارشناسان او را شانس اصلی تکرار افتخار و فتح سکوی نخست در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ کرواسی بدانند.

مسیری پر از افتخار برای جوانی ۲۲ ساله

سعید اسماعیلی در حالی پا به میدان جهانی کرواسی می‌گذارد که کارنامه‌ای پر از افتخار دارد. او نخستین مدال طلای خود را در سال ۲۰۱۹ در مسابقات نوجوانان آسیا به دست آورد و خیلی زود نامش بر سر زبان‌ها افتاد. این شروعی درخشان بود که در سال‌های بعد با موفقیت‌های پیاپی ادامه یافت. طلای جوانان جهان، نقره جوانان جهان، طلای جوانان جهان، طلای قهرمانی آسیا و طلای المپیک پاریس ۲۰۲۴ از دیگر افتخارات سعید اسماعیلی در کشتی فرنگی است.

تداوم این مسیر قهرمانی، در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه داشت؛ جایی که اسماعیلی در رقابت‌های قهرمانی آسیا به میزبانی اردن، بار دیگر بی‌رقیب ظاهر شد و مدال طلا را بر گردن آویخت. این موفقیت، پیام روشنی برای رقبای جهانی او داشت: ستاره ایرانی آماده‌تر از همیشه در راه کرواسی است.

رقبای بزرگ طلایه‌دار المپیک در مسیر قهرمانی جهان

بی‌تردید کار اسماعیلی در کرواسی آسان نخواهد بود. ۶۷ کیلوگرم یکی از اوزانی است که ستاره‌های بزرگی در آن حضور دارند:

پرویز نصیب‌اف (اوکراین)؛ دارنده دو مدال نقره المپیک، کشتی‌گیری با تجربه و انگیزه بالا که به‌دنبال شکستن طلسم ناکامی‌های بزرگ است.

لوئیز اورتا سانچز (کوبا)؛ قهرمان نامدار جهان و المپیک با کلکسیونی از مدال‌های طلا و برنز المپیک و طلای جهان، یکی از خطرناک‌ترین چهره‌های این وزن.

حسرت جعفراف (آذربایجان)؛ دارنده مدال برنز المپیک، نقره و برنز جهان و قهرمان اروپا، کشتی‌گیری جنگنده که هیچ حریفی را دست‌کم نمی‌گیرد.

مته نمس (صربستان)؛ ستاره‌ای با مدال‌های طلا و برنز جهان که همواره در خانه و بیرون از خانه خطرناک ظاهر شده است.

رازاک بیشیکیف (قرقیزستان)؛ قهرمان جوان و پرانگیزه، دارنده مدال طلای زیر ۲۳ سال جهان و نقره آسیا، که حالا به‌دنبال درخشش در سطح بزرگسالان است.

این اسامی تنها بخشی از مدعیان هستند، اما هر کدام به‌تنهایی می‌توانند هر قرعه‌ای را در این وزن جهنمی کنند.

چشم انتظار تاریخ سازی ستاره جوان کشتی فرنگی

در میان این همه نام بزرگ، سعید اسماعیلی نه تنها کم‌رنگ نشده، بلکه با طلای المپیک و قهرمانی آسیا، به‌عنوان چهره اول این وزن شناخته می‌شود. او در ۲۲ سالگی به نقطه‌ای رسیده که بسیاری از قهرمانان جهان و المپیک در اوج دوران ورزشی خود قرار داشتند. ترکیب قدرت بدنی، سرعت عمل، هوش کشتی‌گیری و اعتمادبه‌نفس، او را به مدعی شماره یک این میدان بدل کرده است. کرواسی برای کشتی ایران و برای سعید اسماعیلی چیزی فراتر از یک رقابت جهانی خواهد بود؛ این میدان فرصتی است تا ستاره جوان بار دیگر تاریخ‌ساز شود و ادامه‌دهنده راه طلایی خود لقب بگیرد.