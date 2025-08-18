تقدم رویکرد اقناعی بر برخوردهای صرفا تقابلی؛ اولویت فراجا در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد نگهبان، صبح امروز در آئین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان یزد با قدردانی از زحمات گذشته و تأکید بر استفاده از آنها به‌عنوان پشتوانه‌ای برای برنامه‌ها و اقدامات آینده، گفت: یزد، سرزمین قنات و قناعت است و مردم یزد شایسته بالاترین سطح امنیت و آرامش است.

وی با اشاره به اولویت‌های شش‌گانه فراجا تصریح کرد: با اجرای دقیق این اولویت‌ها، تمامی پروژه‌های نیمه‌تمام استان تکمیل خواهد شد.

فرمانده انتظامی یزد با تأکید بر اجرای سند معماری فراجا افزود: تلاش می‌کنم با تعامل سازنده و هم‌افزا با تمامی بخش‌ها، الگوی مطلوب فراجای آینده را محقق کرده و مسیر توسعه و ارتقای نظام انتظامی استان را ادامه دهم.

سردار نگهبان ادامه داد: ارتقای کمی و کیفی خدمات‌رسانی، شناسایی ظرفیت‌ها برای خدمت بهتر به مردم و تقدم رویکرد اقناعی و گذشت هوشمندانه بر برخوردهای صرفاً مقابله‌ای، از برنامه‌های اصلی در استان خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به لزوم بسیج امکانات و همگرایی نیروها تأکید کرد: با بهره‌گیری از تجهیزات هوشمند و ظرفیت‌های موجود، تحقق اهداف فراجا در استان یزد با تمام توان دنبال می‌شود.