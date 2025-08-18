عصبانیت «بن گویر» از اقدام استرالیا علیه قانونگذار صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به اقدام اخیر استرالیا در ممانعت از ورود قانونگذار صهیونیست به خاک خود واکنش نشان داد.

وی در واکنش به بایکوت سمیحا روتمن، عضو پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) توسط استرالیا گفت: «این اقدام حمایت از حماس بوده و ممنوعیت ورود روتمن، لکه ننگ تاریخی است!»

پیشتر رسانه‌های عبری گزارش دادند که استرالیا مانع از ورود سمیحا روتمن، عضو پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) از حزب صهیونیسم دینی به اراضی خود شده است. روتمن قرار بود در یک گردهمایی یهودیان مقیم استرالیا شرکت کند که ویزای آن یک روز مانده به برگزاری آن لغو شد.

وزارت کشور استرالیا گفته است: «ورود هرکسی که پیام‌ها و مطالب با مضمون دو دسته‌گی و نفرت منتشر کند، ممنوع خواهد شد.» همچنین قانون‌گذار رژیم صهیونیستی بعد از تصمیم دولت استرالیا در واکنش به آن مدعی شد: «تصمیم دولت استرالیا، یهودی ستیزانه بوده و حمایت از تروریسم است.» روتمن هم گفته است: «تصمیم مذکور نه تنها علیه او بلکه علیه کل اسرائیلی‌ها و یهودی‌های استرالیاست.»