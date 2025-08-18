به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل صبح دوشنبه در دیدار مسئولان سپاه و دانشگاه علوم پزشکی با مشاور رئیس دانشگاه در امور ایثارگران به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اظهار کرد: آزادگان افتخار ما و شناسنامه جمهوری اسلامی هستند و ما مدیون و سرباز آنان هستیم.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر بابیان اینکه آزادگان مظلوم‌ترین قشر جامعه ایثارگری هستند، تأکید کرد: در سیستم تبلیغاتی کشور حق مطلب به‌خوبی ادا نشده است.

وی با اشاره به فرموده امام خمینی (ره) تصریح کرد: سی سال خدمت من در سپاه، به‌اندازه یک روز حضور در جنگ و اسارت نیست.

آزاده سرافراز مهدی مرکبی، مشاور رئیس دانشگاه در امور ایثارگران نیز بابیان خاطرات دوران اسارت خود، اظهار کرد: در سال‌های سخت اسارت، صبر و استقامت آزادگان همواره به ما نیرو می‌داد.

مهدی مرکبی به مدت ۴ سال در اسارت دشمن بعثی بود.

در این دیدار سردار حمید خرم‌دل فرمانده سپاه امام صادق (ع)، سرهنگ محمدسعید قائدی، اله‌کرم اخلاقی رئیس دانشگاه، غلامرضا حاجیانی مشاور اجرایی رئیس دانشگاه، محمدحسین ستوده رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر و سیدمجید حسینی مدیر روابط عمومی و بین‌الملل دانشگاه حضور داشتند.