آزادگان حق بزرگی به گردن مردم و مسئولان دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید خرمدل به همراه تعدادی از مسئولین سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با دو تن از آزادگان سرافراز هم استانی، نصرالله پیراسته و مهدی مرکّبی دیدار و گفتگو کرد.

جانشین فرماندهی سپاه استان اظهار داشت: آزادگان دین خود را به انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ادا کردند چرا که در طول دوران اسارت با شکنجه های بی امان سفاکان بعثی هر روز شهید می شدند و در این راه صبر و استقامت می ورزیدند.

سرهنگ خرمدل تصریح کرد: آزادگان حق بزرگی به گردن آحاد مردم و مسئولان دارند، و تکریم آنان بر همگان واجب است.

آزاده سرافراز و جانباز گرانقدر دفاع مقدس نصرالله پیراسته در ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۶۱ در جاده اهواز – خرمشهر به اسارت نیروهای بعثی درآمد و پس از گذشت ۹ سال در اول شهریور ۱۳۶۹ به کشور بازگشت.

آزاده قهرمان مهدی مرکّبی نیز در عملیات کربلای ۴ به اسارت درآمد که پس از شکنجه های فراوان در سال ۶۹ به میهن عزیز ایران اسلامی بازگشت.