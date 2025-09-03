کاهش میزان شیوع تنبلی چشم در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی، در مراسم افتتاحیه بیست‌وهفتمین کنگره اپتومتری ایران که روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ در سالن همایش‌های ایران مال برگزار شد، با اشاره به دستاوردهای سه دهه همکاری سازمان بهزیستی با انجمن اپتومتری ایران، گفت: طی ۳۰ سال گذشته بیش از ۶۱ میلیون و ۶۵۰ هزار کودک در سراسر کشور تحت غربالگری بینایی قرار گرفتند که از این میان حدود ۲ میلیون کودک مبتلا به اختلالات بینایی شناسایی شدند و ۴۱۵ هزار نفر آن‌ها به تنبلی چشم دچار بودند.

وی افزود: اگر این غربالگری‌ها انجام نمی‌شد، امروز با صدها هزار کودک نابینا و کم‌بینا در جامعه مواجه بودیم. این اقدامات باعث شده است میزان شیوع تنبلی چشم در کشور به ۱.۵ درصد کاهش یابد، در حالی که میانگین جهانی ۳ تا ۴ درصد است.

حسینی با اشاره به پوشش ۲۵۳ هزار و ۷۲۰ فرد دارای معلولیت بینایی تحت حمایت سازمان بهزیستی، خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها عدالت‌محور بوده و تمرکز آن بر روستاها، مناطق کم‌برخوردار و خانواده‌های در معرض آسیب بوده است.

وی از آغاز طرح جدیدی با عنوان «سلام» (سلامت اجتماعی معلم محور) خبر داد و گفت: این طرح با هدف آموزش، توانمندسازی و غربالگری سالمندان از تهران آغاز شده و قرار است به ۷۳۵ منطقه آموزشی و در ادامه به سراسر کشور توسعه یابد. با توجه به اینکه جمعیت سالمندان در ایران تا سال ۱۴۳۰ به ۳۱ درصد خواهد رسید، این اقدامات برای ارتقای سلامت چشم و کیفیت زندگی سالمندان ضروری است.

رئیس سازمان بهزیستی در پایان ضمن قدردانی از انجمن اپتومتری ایران و جامعه سه هزار نفری اپتومتریست‌ها اظهار داشت: همانگونه که برنامه غربالگری کودکان به یک دستاورد ملی بدل شد، امیدواریم این موج دوم در حوزه سالمندان نیز تأثیرات ارزشمندی بر سلامت بینایی جامعه داشته باشد.