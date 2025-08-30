به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی غفاریان، در آستانه برگزاری بیست و هفتمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران (۱۲ تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۴) در سالن همایشهای ایران مال، افزود: کمخوابی یکی از مهمترین عوامل آسیب به سلامت چشمها محسوب میشود.
وی اظهار داشت: کمبود خواب نه تنها موجب برهم خوردن تعادل هورمونی بدن میشود، بلکه با تضعیف غدد اشکی باعث کاهش ترشح اشک و در نتیجه خشکی، قرمزی و سوزش چشم خواهد شد.
غفاریان افزود: از دیگر پیامدهای کمخوابی میتوان به پف و تیرگی اطراف چشم اشاره کرد که برخلاف تصور عمومی، با روشهایی مانند دارو یا جراحی به حالت طبیعی بازنمیگردد و در درازمدت میتواند حالت دائمی پیدا کند.
بازرس انجمن علمی اپتومتری ایران با تاکید بر اینکه خواب کافی نقشی اساسی در حفظ سلامت بینایی دارد، گفت: استفاده مداوم از تلفن همراه و تبلت پیش از خواب، با برهم زدن ترشح هورمون ملاتونین، چرخه خواب را مختل کرده و عوارض کمخوابی را تشدید میکند.
غفاریان ادامه داد: کمبود خواب میتواند باعث حساسیت به نور، تاری دید، پرش عضلات پلک و حتی آسیب به سلولهای بنیادی قرنیه شود. این اختلالات در سنین مختلف بروز میکند، اما در کودکان به دلیل رشد و تکامل سیستم بینایی، میتواند آثار بسیار جدیتری به جا بگذارد.
وی خاطرنشان کرد: تحقیقات جدید نشان داده که بیخوابی مزمن خطر ابتلاء به گلوکوم را که یک بیماری پیشرونده و منجر به نابینایی است، افزایش میدهد. بنابراین، اصلاح سبک زندگی، داشتن خواب کافی و کاهش استفاده از وسایل الکترونیکی پیش از خواب، برای حفظ سلامت چشمها ضروری است.
نظر شما