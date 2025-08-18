استاندار اصفهان:حمایت ازهنرمندان ومیراث فرهنگی باید در اولویت ملی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد، پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از هنرمندان و خانواده استاد محمود فرشچیان در هتل عباسی اصفهان اظهار کرد: اصفهان سالهاست بهعنوان پایتخت فرهنگی ایران و جهان اسلام شناخته میشود و اعتبار فرهنگی خود را مدیون هنرمندانی است که با معنویت، ظرافت، دقت و کمالگرایی، آثار ماندگار خلق کردهاند.
وی استاد فرشچیان را نمونهای برجسته از هنرمندی تمدنساز دانست و گفت: تواناییهای چندرشتهای، ابتکار در خلق آثار و حضور پررنگ در عرصههای بینالمللی، بخشی از ویژگیهای هنرمندان اصفهان است که باید بیش از پیش به آنها توجه شود.
جمالینژاد با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و جوان اصفهان، تصریح کرد: در سفرها و هفتههای فرهنگی داخل و خارج کشور، استقبال بینظیری از آثار هنرمندان اصفهانی صورت میگیرد، اما کمبود نگارخانههای استاندارد و بازار محدود عرضه آثار، مانعی جدی در مسیر شکوفایی هنر استان است.
وی افزود: نبود موزههای تخصصی، بیتوجهی جهانی به انتقال دانش سنتی و حفظ هویت معماری و هنری، از دغدغههای مهم ماست و باید با برنامهریزی، این میراث گرانبها را به نسلهای آینده منتقل کرد.
استاندار اصفهان در پایان با اشاره به تدوین «۳+۱ اولویت فرهنگی» برای استان گفت: سه اولویت اصلی ما شامل توسعه گردشگری هنری، حمایت از هنرمندان و ایجاد زیرساختهای تخصصی فرهنگی است و موضوع چهارم بر محور توجه به خانواده و ارزشهای اجتماعی استوار است.
نظر شما