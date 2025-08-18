به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، سریال انیمیشن «خوابدزد» جدیدترین محصول مرکز انیمیشن سوره، به کارگردانی رسول آذرگون، تهیهکنندگی مجید عزیزی و نویسندگی عبداله ملکی ویژه مخاطب نونهال آماده نمایش شد.
این اثر که در ۱۶ قسمت ۱۰ دقیقهای و با تکنیک کاتاوت تولید شده است، داستان مردی ناشناس است که برای خریدن رویاهای مردم شهر، به آنها طلا میدهد. مردم با فروش رویاهایشان پولدار میشوند اما دخترکی به نام «سارا» حاضر نمیشود رویایش را به خوابدزد بفروشد.
مرکز انیمیشن سوره بیش از ۱۰ عنوان سریال جدید در دست تولید و در آستانه پخش دارد که به ترتیب در نیمه دوم سال عرضه میشوند.
