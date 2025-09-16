محصول جدید مرکز انیمیشن سوره آماده نمایش شد؛ تماشای «بافنده بهار»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فصل اول سریال انیمیشن «بافنده بهار»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره به کارگردانی امیر حقدوست و آرش سفیدروز و تهیهکنندگی امیر حقدوست پس از پشت سر گذاشتن مراحل تولید در ۱۳ قسمت آماده نمایش شد.
این سریال که با تکنیک کات اوت تولید شده است، قصه خواهر و برادری است که دوست دارند بهار زودتر از راه برسد و پدر و مادر به یاد گذشته شروع به بافتن فرش کنند. هر شب در پای دار قالی قصهای از فرش و افسانههای دنیای رنگ و نقش نقل میشود و بچهها هم میشوند قهرمان داستانها ...
«بافنده بهار» جزو طرحهایی بود در چهارمین دوره رویداد پرتاب انیمیشن «رویازی» شرکت کرد و مرکز انیمیشن سوره برای ساخت یک سریال انیمیشن روی آن سرمایهگذاری کرد.
مرکز انیمیشن سوره بیش از ۱۰ عنوان سریال جدید در دست تولید و در آستانه پخش دارد که به ترتیب در نیمه دوم سال عرضه میشوند.
