۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۳

محصول جدید مرکز انیمیشن سوره آماده نمایش شد؛ تماشای «بافنده بهار»

فصل اول «بافنده بهار» به عنوان تازه‌ترین محصول مرکز انیمیشن سوره به کارگردانی امیرحقدوست و آرش سفیدروز آماده نمایش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فصل اول سریال انیمیشن «بافنده بهار»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره به کارگردانی امیر حقدوست و آرش سفیدروز و تهیه‌کنندگی امیر حقدوست پس از پشت سر گذاشتن مراحل تولید در ۱۳ قسمت آماده نمایش شد.

این سریال که با تکنیک کات اوت تولید شده است، قصه خواهر و برادری‌ است که دوست دارند بهار زودتر از راه برسد و پدر و مادر به یاد گذشته شروع به بافتن فرش کنند. هر شب در پای دار قالی قصه‌ای از فرش و افسانه‌های دنیای رنگ و نقش نقل می‌شود و بچه‌ها هم می‌شوند قهرمان داستان‌ها ...

«بافنده بهار» جزو طرح‌هایی بود در چهارمین دوره رویداد پرتاب انیمیشن «رویازی» شرکت کرد و مرکز انیمیشن سوره برای ساخت یک سریال انیمیشن روی آن سرمایه‌گذاری کرد.

مرکز انیمیشن سوره بیش از ۱۰ عنوان سریال جدید در دست تولید و در آستانه پخش دارد که به ترتیب در نیمه دوم سال عرضه می‌شوند.

عطیه موذن

