به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در راستای اجرای دستور العمل جدید نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مصوب ۱۵ اسفند سال ۱۴۰۳ و ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه پس از چند سال وقفه در نظر دارد با برگزاری آزمون نسبت به اعطای پروانه مشاوره خانواده اقدام کند.

این آزمون در سه رشته تخصصی «مشاوره روان شناختی»، «مشاوره حقوقی» و «مددکاری اجتماعی» در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ به صورت سراسری در کل کشور برگزار خواهد شد.

در همین راستا به اطلاع متقاضیان آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده ۱۴۰۴ می‌رساند رشته تحصیلی علوم تربیتی (کد ۲۱۲) به شرایط احراز رشته امتحانی مشاوره روان‌شناختی اضافه شده است.

داوطلبان می‌توانند تا روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ نسبت به ثبت‌نام یا ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی خود در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اقدام نمایند.