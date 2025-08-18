به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهینفر با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه اجرای طرح نهضت ملی مسکن، افزود: تاکنون عملیات اجرایی ۱۹ هزار و ۷۹۷ واحد در استان زنجان آغاز شده است که تمامی این واحدها دارای قرارداد با سازندگان هستند.
شاهین فر افزود: از این تعداد، ۱۶ هزار و ۸۹۳ واحد دارای پروانه ساختمانی بوده و ۱۶ هزار و ۵۴۹ واحد نیز در مرحله اتمام یا نازککاری قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه تمامی پروژههای حمایتی مسکن در سطح استان فعال است، گفت: خوشبختانه طرحها با سرعت و روند مطلوبی در حال اجرا بوده و تحویل واحدها به متقاضیان به صورت مستمر در حال انجام است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان خاطرنشان کرد: با توجه به اهتمام دولت و وزارت راه و شهرسازی در تکمیل طرحهای حمایتی مسکن، برنامهریزیها به گونهای است که متقاضیان بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن واحدهای خود را تحویل بگیرند.
نظر شما