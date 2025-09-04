به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهین فر با اشاره به تقسیمبندی این پروژه به چهار زون، اظهار کرد: بخشی از این اراضی برای متقاضیان قانون «جوانی جمعیت» و بخشی نیز برای متقاضیان «نهضت ملی مسکن» اختصاص یافته است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به پیشرفت ۲۵ درصدی عملیات خاکبرداری این طرح، گفت: عملیات آمادهسازی کوی ارم از چهارم تیرماه سال جاری آغاز شده و با سرعت در حال انجام است.
شاهین فر افزود: تاکنون در این چهار زون، حدود ۲۵ درصد عملیات خاکبرداری به سرانجام رسیده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، با اعلام اینکه از هفته آینده عملیات خاکریزی معابر آغاز خواهد شد، خاطرنشان کرد: نقشهبرداری در زونهای F۲، F۳ و F۴ انجام شده و آماده ورود به مراحل اجرایی است و همچنین قرارداد جدولگذاری پروژه نیز در هفته آینده نهایی خواهد شد.
شاهین فر، اولویت اصلی اجرای این پروژه را تحقق اهداف قانون «جهش تولید مسکن» و «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» عنوان کرد و گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با جدیت تمام پیگیر اجرای این طرح است.
وی یادآور شد: تفاهمنامهای میان بنیاد مستضعفان و استانداری زنجان در مردادماه سال ۱۴۰۱ و همزمان با سفر رئیس وقت بنیاد مستضعفان به استان منعقد شد که بر اساس آن، هزار هکتار از اراضی این بنیاد در اختیار اداره کل راه و شهرسازی استان قرار گرفت و از این میزان، ۳۷۰ هکتار در اواخر سال گذشته به محدوده شهر زنجان الحاق شده است.
