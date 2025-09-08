واگذاری زمین به متقاضیان روستایی طرح جوانی جمعیت در زنجان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهینفر با اشاره به رویکرد حمایتی دولت و تأکید مقام معظم رهبری به موضوع جوانی جمعیت گفت: متقاضیان مشمول در روستاهای استان میتوانند با مراجعه به واحدهای شهرستانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زنجان، نسبت به ثبت نام برای دریافت زمین اقدام کنند.
وی اظهار داشت: این طرح با هدف تسهیل تأمین مسکن و ایجاد بستر مناسب برای تشکیل و تحکیم خانوادهها بوده است و متقاضیان مشمول باید به بنیاد مسکن انقلاب
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان یادآور شد: در ابتدای اجرای این قانون و در سال ۱۴۰۱، سه واحد مسکونی به سه خانواده دارای فرزند چهارقلو در استان زنجان واگذار شد که نشاندهنده اهتمام دولت در حمایت عملی از خانوادهها بود.
شاهین فر افزود: در ادامه نیز به متقاضیان قانون جوانی جمعیت با اولویت در دو سایت کوی «ثمین ۳» و «کوی ارم» زنجان تا پایان تابستان زمین تخصیص مییابد و همچنین در شهرهای ابهر و طارم هم برای متقاضیان یاد شده تخصیص زمین صورت میگیرد.
وی، با اشاره به مصوبات شورای مسکن استان، اضافه کرد: برابر فصل هشتم اصلاحیه دستورالعمل نحوه واگذاری اراضی روستایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، زمین مورد نیاز را به متقاضیان واجد شرایط اختصاص میدهد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: تمامی مشمولان میتوانند با ارائه مدارک و مستندات مندرج در دستورالعمل مربوطه، بدون بروکراسی پیچیده و در چارچوب ضوابط ابلاغی، از خدمات بنیاد مسکن در راستای قانون جوانی جمعیت بهرهمند شوند.
