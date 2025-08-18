پزشکیان: در سفر به ارمنستان درباره کریدور شمال-جنوب گفتگو خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکان رئیس جمهور قبل از سفر به ارمنستان و بلاروس در فرودگاه مهرآباد تهران، گفت: این سفر در دنباله سفرهایی است که به طور اولویت‌دار ما با کشورهای همسایه خود پیگیر هستیم. طبیعتاً بر اساس سیاست‌های کلی و نظر مقام معظم رهبری همسایگان ما برای ایجاد و توسعه روابط در اولویت هستند.

وی افزود: ما با کشور همسایه و دوستمان ارمنستان یک رابطه قدیمی و راهبردی داریم و همیشه در جریان‌ها سعی شده است که ارتباطات خوبی در مسائل اجتماعی سیاسی اقتصادی و فرهنگی با یکدیگر داشته باشیم.

رئیس جمهور تاکید کرد: در ایجاد ارتباطات تا جایی که امکان داشته است میان ایران و ارمنستان تسهیلات مورد نیاز مصوب شده و امکان آن فراهم شده است، لذا در این سفر برای اینکه توافقات و ارتباطات خود را ارتقا دهیم، از جمله در خصوص مسیرهای ارتباطی و فرهنگی که می‌توانند راهگشا باشد، به خصوص در خصوص کریدور شمال جنوب گفتگو خواهیم کرد.

رئیس جمهور با اشاره به مسیرهای ارتباطی ترانزیتی اظهار کرد: در رابطه با مسیر ارتباط شرق به غرب طبیعتاً بستر مناسبی برای توسعه روند تجارت و شرق غرب را داشته و به دنبال آن هستیم که آن را گسترش دهیم.

پزشکیان با اشاره به دغدغه حضور شرکت‌های آمریکایی پس از توافق صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در ارمنستان، تصریح کرد: طبیعتاً دغدغه و نگرانی حضور شرکت‌های آمریکایی در منطقه وجود دارد که آنان به نام شرکتی بیایند و بعد به دنبال کارهای دیگری باشند و تاکنون تجربه نشان داده است که این‌ها از همین مسیر وارد می‌شوند و در این رابطه گفتگوهایی در خصوص این دغدغه‌ها و نگرانی‌هایمان با مقامات ارمنستانی خواهیم داشت.

پزشکیان در ادامه خاطرنشان کرد: در خصوص بقیه مسائل از جمله در بخش‌های فنی، مهندسی، ساختمانی، معدنی، هنری، اجتماعی و گردشگری اسناد بسیار خوبی تهیه شده است و قرار است که در آنجا به امضا برسد. این ارتباطات قطعاً افزایش پیدا خواهد کرد به خصوص آنکه آنان جز اوراسیا هستند و ما هم عضو این مجموعه شدیم که این امر می‌تواند به اصلاح مسیر اقتصادی کشور کند.

رئیس جمهور با اشاره به سفر خود به بلاروسی گفت: بعد از سفر به ارمنستان به کشور بلاروسی خواهیم رفت. نگاه آنها و ما در سال‌های اخیر و در بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی خیلی خوب بوده است و این روند می‌رود تا در انتقال فناوری، کشاورزی، صنعت و مسائل مختلف اجتماعی، افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: در اکثر مجامع بین المللی آنها از مواضع جمهوری اسلامی دفاع کردند، از جمله اینکه حملات اسرائیل به کشور ما را محکوم کرده و مواضع تندی در رابطه با تجاوزاتی که در غزه شکل می‌گیرد، داشتند که این‌ها نشان می‌دهد، می‌توانیم با کشورهایی که همسو هستیم، روابطمان را [توسعه دهیم] و در بسیاری از مسائلی که برای ما محدودیت ایجاد کردند با این ارتباطات، این محدودیت‌ها را از بین برده و به یکدیگر کمک کنیم.

رئیس جمهور گفت: در این صورت رشد و ترقی تجارت و فرهنگ رونق بیشتری پیدا می‌کند و قطعاً در آنجا تفاهم نامه‌هایی آماده است که به امضا خواهد رسید و نتایجی که خواهیم گرفت در ایجاد بسترهای مناسب اقتصادی و اجتماعی برای کشور ما مفید خواهد بود.