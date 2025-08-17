خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در پهنه وسیع و پرتحرک شهرهای مدرنی مانند شیراز، تقاطع‌های شهری به مثابه چهارراه‌های حیاتی هستند که رگ‌های ترافیکی شهر را به یکدیگر پیوند می‌زنند.

عملکرد روان و بدون وقفه این تقاطع‌ها، که عمدتاً توسط چراغ‌های راهنمایی کنترل می‌شوند، سنگ بنای اصلی نظم و ایمنی در شبکه حمل و نقل شهری به شمار می‌رود.

اما وابستگی این زیرساخت‌های حیاتی به جریان مستمر برق، آن‌ها را در برابر هرگونه اختلال در شبکه سراسری بسیار آسیب‌پذیر می‌کنند.

تصور کنید در اوج شلوغی روز، ناگهان چراغ‌های راهنمایی خاموش شده و به جای هدایت، باعث ایجاد صف‌های طولانی، سردرگمی رانندگان و افزایش احتمال تصادفات شود. این سناریوی تلخ، تنها بخشی از تبعات نبود سیستم برق اضطراری در تقاطع‌های کلیدی کلان‌شهر شیراز است؛ تبعاتی که شامل اتلاف زمان ارزشمند شهروندان، افزایش مصرف سوخت به دلیل توقف‌های مکرر و حتی بروز تنش‌های اجتماعی ناشی از نارضایتی عمومی می‌شود.

با توجه به این چالش‌ها، برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سریع پروژه‌هایی که به تجهیز تقاطع‌ها به منابع برق پشتیبان می‌پردازند، امری حیاتی و اولویت‌دار برای هر کلان‌شهری خصوصاً شیراز است.

پیامدها و اختلالات ایجاد شده ناشی از قطعی برق فراتر از مشکلاتی است که در خانه‌ها و ادارات و واحدهای صنعتی و تجاری و خدماتی دیده می‌شود.

این پیامدها را می‌توان در خیابان‌های شهر و بویژه چهارراه‌ها و تقاطع‌ها نیز دید. زمانی که چراغ‌های راهنمایی و رانندگی خاموش می‌شوند و راننده‌ها پس از مواجه شدن با چراغ راهنمایی که هیچ کدام از رنگ‌های قرمز، زرد و سبز را نشان نمی‌دهد و خاموش است، باید عبوری تردیدآمیز و ناهماهنگ از تقاطع داشته باشند؛ فرایندی که نظم ترافیکی شهرها را در تقاطع‌های پرتردد به هم زده است.

این اقدام، نه تنها پاسخی به نیازهای فوری شهروندان در جهت حفظ ایمنی و تسهیل تردد است، بلکه سرمایه‌گذاری بلندمدتی در جهت افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های شهری در برابر بحران‌های احتمالی محسوب می‌شود.

ترافیک شیراز کلافه کننده است

حسن علی آبادی راننده پراید که در پشت ترافیک چهارراه اصلاح نژاد شیراز به دلیل خاموش شدن چراغ راهنمایی مانده است، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این وضع سبب شده که نتوانم دخترم را به کلاس ورزشی ببرم، گفت: واقعاً نمی‌توان در شیراز برنامه ریزی دقیق برای رسیدن به مقصد در زمان معین کرد زیرا ترافیک دیوانه کننده است.

وی ادامه داد: الان نزدیک به نیم ساعت در این ترافیک مانده ام و علت اصلی آن خاموش شدن چراغ راهنمایی است و همه ماشین‌ها در گره ترافیکی گیر کرده اند.

خانم هاشمی که مسافر تاکسی است در گفتگو با خبرنگار مهر با گلایه شدید از مدیریت چراغ‌های راهنمایی شیراز گفت: چرا هیچ کس پاسخگوی این معضل نیست و من که باید برای پیگیری وام به بانک مراجعه کنم؛ الان نزدیک به ۲۰ دقیقه در ترافیک گیر کردم.

وی ادامه داد: در چهارراه‌های مهم شیراز چراغ‌های راهنمایی خاموش می‌شود و واقعاً گرفتاری زیادی برای من ایجاد کرده است.

خاموشی چراغ‌های راهنمایی نظم ترافیکی شیراز به هم زده است

رضا میرزایی یکی از شهروندان شیرازی که برای عبور از تقاطع چهارراه سیاحتگر ناچار است از بین خودروهایی که بدون برنامه و نظم در حال عبور از تقاطع هستند رد شود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از وقتی که قطعی برق شروع شده چند بار با این مشکل مواجه شدم. چراغ که خاموش است از هر طرفی خودرو می‌آید و گاهی وسط خیابان مردد می‌شوم که به مسیر ادامه دهم یا به عقب برگردم.

آقای مکرم دیگر شهروند شیرازی که در چهارراه دروازه کازرون پشت ترافیک گیر کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای خودم در مسیری که هر روز می‌روم بارها پیش آمده که با دیدن رنگ چراغ راهنمایی متوجه شدم به تقاطع نزدیک می‌شوم. در واقع همه ما راننده‌ها به دیدن رنگ‌های زرد، سبز و زرد عادت کرده‌ایم. طبیعتاً وقتی چراغ خاموش باشد این احتمال وجود دارد که گاهی از خاطرمان برود که چند قدم جلوتر تقاطع است. یعنی راننده به صورت ناخودآگاه احساس می‌کند که در مسیری عادی در حال حرکت است و ناگهان یک خودرو را مقابل خود می‌بیند و ممکن است حادثه پیش بیاید.

تمرکز بر روی اتصال تقاطع‌ها به برق اضطراری، گامی مهم در جهت تضمین عملکرد مستمر و قابل اطمینان این مراکز حیاتی شهری دارد.

تا نیمه شهریور تمام چراغ‌های راهنمایی شهر به سیستم برق اضطراری متصل می‌شوند

محمد فرخ زاده، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر ۶۸ تقاطع در شهر شیراز مجهز به چراغ‌های راهنمایی فرمانی هستند که از این تعداد ۱۵ تقاطع در دست اقدام برای اتصال به سیستم برق اضطراری قرار دارند و بقیه به سیستم متصل هستند.

وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از تقاطع‌های اصلی شهر مجهز به برق اضطراری شده‌اند و قادرند تا هشت ساعت خاموشی را بدون مشکل سپری کنند. این در حالی است که ۱۵ تقاطع باقی‌مانده نیز در مراحل پایانی تجهیز قرار دارند و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل این پروژه، هیچ تقاطعی در شیراز بدون سیستم برق اضطراری باقی نماند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز با بیان اینکه هفته‌ای چهار تقاطع به سیستم برق اضطراری متصل می‌شوند، افزود: تا نیمه شهریور ماه، تمامی ۱۵ تقاطع باقی‌مانده نیز مجهز شوند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز با آگاهی از تقاطع‌هایی که با وجود قطعی برق دچار مشکلاتی از جمله ترافیک شده‌اند، این تقاطع‌ها را در اولویت بررسی قرار داد.