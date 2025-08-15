به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آییننامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته میتوانند حداکثر دو نیمسال و دانشجویان کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته تا چهار نیمسال از مرخصی تحصیلی بهرهمند شوند. استفاده از این مرخصیها میتواند در نیمسالهای متوالی انجام گیرد، اما مدت آن – به جز موارد استثنایی – جزو حداکثر سنوات مجاز تحصیل محسوب میشود.
طبق ماده ۴۹ آییننامه، تقاضای مرخصی باید بهصورت کتبی و حداقل دو هفته پیش از آغاز انتخاب واحد به اداره آموزش واحد دانشگاهی ارائه شود و اداره آموزش موظف است پس از بررسی وضعیت تحصیلی، پیش از پایان مهلت انتخاب واحد نتیجه را بهصورت کتبی اعلام کند. موافقت با مرخصی زمانی انجام میشود که ادامه تحصیل دانشجو با مشکل مواجه نشود.
همچنین دانشجویانی که بهعنوان همسر یا فرزند اعضای هیأت علمی دارای فرصت مطالعاتی، کارکنان دولت یا دانشجویان بورسیه، بهصورت همراه به خارج از کشور میروند، میتوانند علاوه بر مرخصی استحقاقی، تا چهار سال دیگر نیز از مرخصی بدون احتساب در سنوات استفاده کنند؛ مشروط بر ارائه حکم مأموریت و تأیید شورای آموزشی واحد. در این حالت، نیمی از شهریه ثابت آخرین نیمسال تحصیل دریافت میشود.
آییننامه همچنین تأکید میکند مرخصیهای اجباری که به دلیل تشکیل نشدن کلاس یا ارائه نشدن درس صادر میشود، جزو سنوات تحصیلی دانشجو به شمار نمیآید و شهریهای بابت آن اخذ نمیشود.
در ماده ۵۱ آمده است ترک تحصیل یا عدم مراجعه دانشجو به واحد دانشگاهی بدون اخذ مرخصی در یک نیمسال، به منزله انصراف از تحصیل است و دانشجو حق ادامه تحصیل نخواهد داشت. البته در صورت موجه بودن ترک تحصیل – با تأیید واحد دانشگاهی – آن نیمسال به عنوان مرخصی تحصیلی محسوب میشود.
نظر شما