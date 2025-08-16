  1. حوزه و دانشگاه
فرصت مجدد ۳ روزه برای دعوت شدگان به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی نحوه و چگونگی برگزاری مصاحبه با تأخیر دوره دکتری تخصصی سال ۱۴۰۴ را به صورت مجازی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، اطلاعیه دعوت شدگان به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی بدین شرح است: بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۴ و دوره بدون آزمون این مقطع ویژه استعدادهای درخشان که در موعد مقرر به منظور شرکت در مصاحبه با تاخیر ثبت نام کرده اند، می رساند مصاحبه باتاخیر دوره دکتری تخصصی سال جاری از روز یکشنبه ۲۶ مرداد آغاز و تا روز چهار شنبه ۲۹ مرداد ماه ادامه خواهد داشت .

در ادامه به داوطلبان تاکید شده که لازم است به منظور اطلاع از تاریخ و زمان مصاحبه خود به پایگاه اینترنتی http://azmoon.org مراجعه نمایند.

همچنین در پایان این اطلاعیه ذکر شده که داوطلبان شرکت کننده در آزمون دکتری تخصصی لازم است با استفاده از کد دسترسی انتخاب رشته و کد ملی نسبت به دریافت اطلاعات تاریخ و زمان مصاحبه خود اقدام نمایند. همچنین داوطلبان دوره بدون آزمون دکتری تخصصی ویژه استعدادهای درخشان می توانند با وارد نمودن کد ملی، شماره شناسنامه و سال تولد خود اطلاعات تاریخ و زمان مصاحبه مجازی خود را دریافت کنند.

