پیشرفت ۶۱ درصدی احداث ایستگاه پمپاژ تصفیه‌خانه خلیج فارس

شهردار منطقه ۱۹ تهران از پیشرفت ۶۱ درصدی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ تصفیه‌خانه خلیج فارس در این منطقه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اخگرپور شهردار منطقه ۱۹ تهران بیان داشت: پروژه احداث ایستگاه پمپاژ تصفیه‌خانه خلیج فارس با پیشرفت فیزیکی ۶۱ درصدی در حال اجراست. این ایستگاه در زمینی به مساحت ۴۰۰ متر مربع و در عمق ۲۲ متری زمین احداث می‌شود و تاکنون بخش قابل توجهی از عملیات عمرانی آن به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: در این پروژه، حجم خاک‌برداری محوطه حدود ۶ هزار متر مربع و حجم کل خاک‌برداری بالغ بر ۲۴ هزار متر مکعب بوده است. همچنین، خاک‌برداری اختصاصی ایستگاه به میزان ۸ هزار متر مربع انجام شده است.

اخگرپور اظهار کرد: برای تثبیت دیواره‌ها، ۳۲ شمع به ارتفاع ۳۰ متر نصب شده و عملیات مش‌بندی و شات‌کریت بتن به روش پاششی به‌طور کامل اجرا شده است. در حال حاضر، عملیات کف‌سازی فونداسیون به روش بلوکاژ (قلوه‌چینی) در حال انجام است.

وی تاکید کرد: عملیات نصب سازه‌های نگهدارنده حفاظ پایداری به طول ۱۲۰ متر به پایان رسیده و پس از اتمام کف‌سازی، مراحل بتن‌ریزی دیوارهای جانبی و اجرای فونداسیون اصلی آغاز خواهد شد.

شهردار منطقه ۱۹ اذعان داشت: این پروژه یکی از طرح‌های زیرساختی مهم در حوزه مدیریت منابع آب و ارتقای کیفیت خدمات شهری در منطقه ۱۹ محسوب می‌شود و با بهره‌برداری از آن، ظرفیت تصفیه و انتقال آب در منطقه به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.

