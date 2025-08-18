به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اخگرپور شهردار منطقه ۱۹ تهران بیان داشت: پروژه احداث ایستگاه پمپاژ تصفیهخانه خلیج فارس با پیشرفت فیزیکی ۶۱ درصدی در حال اجراست. این ایستگاه در زمینی به مساحت ۴۰۰ متر مربع و در عمق ۲۲ متری زمین احداث میشود و تاکنون بخش قابل توجهی از عملیات عمرانی آن به پایان رسیده است.
وی ادامه داد: در این پروژه، حجم خاکبرداری محوطه حدود ۶ هزار متر مربع و حجم کل خاکبرداری بالغ بر ۲۴ هزار متر مکعب بوده است. همچنین، خاکبرداری اختصاصی ایستگاه به میزان ۸ هزار متر مربع انجام شده است.
اخگرپور اظهار کرد: برای تثبیت دیوارهها، ۳۲ شمع به ارتفاع ۳۰ متر نصب شده و عملیات مشبندی و شاتکریت بتن به روش پاششی بهطور کامل اجرا شده است. در حال حاضر، عملیات کفسازی فونداسیون به روش بلوکاژ (قلوهچینی) در حال انجام است.
وی تاکید کرد: عملیات نصب سازههای نگهدارنده حفاظ پایداری به طول ۱۲۰ متر به پایان رسیده و پس از اتمام کفسازی، مراحل بتنریزی دیوارهای جانبی و اجرای فونداسیون اصلی آغاز خواهد شد.
شهردار منطقه ۱۹ اذعان داشت: این پروژه یکی از طرحهای زیرساختی مهم در حوزه مدیریت منابع آب و ارتقای کیفیت خدمات شهری در منطقه ۱۹ محسوب میشود و با بهرهبرداری از آن، ظرفیت تصفیه و انتقال آب در منطقه به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.
