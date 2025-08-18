هفته وحدت فرصت تجلی وحدت شیعه و سنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انجم شعاع، در اولین جلسه ستاد هماهنگی و برنامه ریزی هفته وحدت استان کرمان، دین اسلام را کامل‌ترین و جامع‌ترین دین عنوان کرد و گفت: ما پیرو راه پیامبر اسلام (ص) اهل بیت (ع) و راه نورانی قرآن هستیم که در امور زندگی باید تابع این الگوها عمل کنیم تا به تعالی برسیم.

وی با اشاره به هفته وحدت و اتحاد بین شیعه و سنی افزود: هفته وحدت بهترین فرصت برای تجلی وحدت بین مذاهب مختلف اسلام است.

انجم شعاع، با بیان اینکه توجه به سیره و روش زندگی پیامبر (ص) برای مسلمانان امری مهم و قابل توجه است، اظهار داشت: ایثار، از خودگذشتگی، محبت و بسیاری از موارد پسندیده دیگر از جمله مباحثی است که باید از سیره زندگی پیامبر (ص) آموخت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمان تاکید کرد: وحدت اسلامی حول محور دین و مشترکات اسلام، عامل مؤثر در پیشرفت مادی و معنوی مسلمانان است.

وی گفت: در شرایطی که جهان اسلام با تهدیدها و تخریب‌های مستکبران و عوامل نفوذی آنها مواجه است، همه وظیفه دارند تا با حفظ اتحاد مسلمین توطئه‌های دشمنان را خنثی سازند.