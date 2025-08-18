  1. استانها
  2. کرمان
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۲۱

هفته وحدت فرصت تجلی وحدت شیعه و سنی است

هفته وحدت فرصت تجلی وحدت شیعه و سنی است

کرمان- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمان گفت: هفته وحدت بهترین فرصت برای تجلی وحدت بین مذاهب مختلف اسلام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انجم شعاع، در اولین جلسه ستاد هماهنگی و برنامه ریزی هفته وحدت استان کرمان، دین اسلام را کامل‌ترین و جامع‌ترین دین عنوان کرد و گفت: ما پیرو راه پیامبر اسلام (ص) اهل بیت (ع) و راه نورانی قرآن هستیم که در امور زندگی باید تابع این الگوها عمل کنیم تا به تعالی برسیم.

وی با اشاره به هفته وحدت و اتحاد بین شیعه و سنی افزود: هفته وحدت بهترین فرصت برای تجلی وحدت بین مذاهب مختلف اسلام است.

انجم شعاع، با بیان اینکه توجه به سیره و روش زندگی پیامبر (ص) برای مسلمانان امری مهم و قابل توجه است، اظهار داشت: ایثار، از خودگذشتگی، محبت و بسیاری از موارد پسندیده دیگر از جمله مباحثی است که باید از سیره زندگی پیامبر (ص) آموخت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمان تاکید کرد: وحدت اسلامی حول محور دین و مشترکات اسلام، عامل مؤثر در پیشرفت مادی و معنوی مسلمانان است.

وی گفت: در شرایطی که جهان اسلام با تهدیدها و تخریب‌های مستکبران و عوامل نفوذی آنها مواجه است، همه وظیفه دارند تا با حفظ اتحاد مسلمین توطئه‌های دشمنان را خنثی سازند.

کد خبر 6564014

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها