مراسم گرامیداشت قیام ۱۷ شهریور در گلزار شهدای کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انجم شعاع، پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن گرامیداشت قیام خونین شهدای ۱۷ شهریور گفت: همه ما وظیفه داریم از مقام شامخ شهدا به ویژه شهدای ۱۷ شهریور تجلیل کنیم و یاد و خاطره آن‌ها را گرامی بداریم و تلاش کنیم این روزهای به یاد ماندنی فراموش نشود تا این نسل بدانند برای پیروزی انقلاب اسلامی چه زحماتی کشیده شده است.

وی افزود: خون شهدای ۱۷ شهریور موجب شعله‌ور شدن قیام ملت شد و آنان را برای مبارزه با این رژیم خودکامه مصمم‌تر کرد.

انجم‌شعاع، با اشاره به اینکه ۱۷ شهریور، حرکت عظیمی را در کشور به وجود آورد تا اینکه در ۲۲ بهمن ۵۷ انقلاب اسلامی به پیروزی رسید اظهار داشت: یکی از روزهای مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی روز هفدهم شهریور سال ۵۷ است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان با گرامیداشت این روز اظهار داشت: مراسم گرامیداشت سالروز قیام خونین ۱۷ شهریور همراه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین علیمرادی نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه همزمان با نماز مغرب و عشا با حضور اقشار مختلف مردم در محل گلزار بین المللی شهدای کرمان برگزار می‌شود.

انجم شعاع افزود: از عموم مردم شهید پرور و لایت مدار و همیشه در صحنه شهر کرمان برای شرکت در این مراسم دعوت به عمل می‌آید.