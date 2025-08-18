ایرانسل: تهدید قطعی اینترنت برداشت نادرستی است و موضوعیت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل روز یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های تخصصی حوزه فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، تحلیلی از شرایط آینده صنعت ارتباطات ارائه داد و با هشدار نسبت به عواقب عدم امکان سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه، به این موضوع اشاره کرد که در شرایط مواجهه کشور با تورم و افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های نگهداری شبکه، سرمایه‌گذاری دلاری برای توسعه شبکه و افزایش کیفیت اینترنت، برای اپراتورها به سختی امکان‌پذیر است.

وی افزود: «با وجود قطعی روزانه برق و عدم امکان سرمایه‌گذاری در حوزه تأمین باتری و نگهداری و توسعه شبکه، به‌طور قهری با نبود برق، اینترنت هم قطع می‌شود.»

مدیرعامل ایرانسل در عین حال، با تأکید بر اینکه «افزایش تعرفه، تنها راهکار حل مشکل برق نیست، اما به سرمایه‌گذاری کمک می‌کند»، گفت: جلسات مختلف درباره اصلاح تعرفه برگزار شده و در نهایت، تصمیم‌گیری درباره تعرفه، در اختیار ایرانسل نیست. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دغدغه‌ها و مشکلات ما را می‌داند، تحلیل‌های ما را شنیده و در حال بررسی است.

مدیرعامل ایرانسل تصریح کرد: در صورت عدم اصلاح تعرفه، اپراتور توان سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و در صورت عدم سرمایه‌گذاری، افزایش کیفیت اینترنت ممکن نیست و باید منتظر باشیم همان‌طور که قطعی برق روزانه داریم، ناشی از این قطعی‌ها و عدم امکان تأمین باتری، اینترنت نیز قطع شود که این موضوع، اصلاً مورد نظر وزارت ارتباطات، اپراتورها و شخص آقای وزیر نیست.

‌یادآور می‌شود که استفاده از تیتر: «تهدید مدیرعامل ایرانسل به قطع اینترنت»، استنباط و تحلیل نادرست یک رسانه بوده که در نشست خبری حضور نداشته است.

ضمن سپاس از رسانه‌های تخصصی حوزه فناوری حاضر در نشست و سایر رسانه‌هایی که تحلیل فوق را به صورت دقیق منعکس کردند، تأکید می‌کند که ایرانسل همواره خود را متعهد به پایداری خدمات و حفظ حقوق مشترکان می‌داند و سعی در ارتقای کیفیت خدمات خود دارد. ایرانسل هیچ شرطی را برای ادامه ارائه سرویس مطرح نکرده و با تمام توان، به خدمت‌رسانی ادامه می‌دهد و قطعی تعمدی اینترنت موضوعیت ندارد.