به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حمید خوانساری با اشاره به تأثیر منفی قطعیهای مکرر و طولانی مدت برق بر کیفیت خدمات ارتباطی کشور گفت: به منظور پیش بینی تمهیدات لازم برای کاهش تأثیر منفی قطعیها، اصلاح وضعیت تاب آوری باتریهای پشتیبان مراکز و سایتهای ارتباطی در تعامل با اپراتورهای ارتباطات سیار، از سال گذشته در اولویت برنامههای رگولاتوری قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در گام اول تمامی سایتهایی که باتری آنها کمتر از یک ساعت تاب آوری داشت، شناسایی و در گام بعدی با برنامه ریزی در قالب تعویض و یا نصب باتری برای اصلاح این سایتها اقدام شده است.
خوانساری درباره تعداد سایتهای با تاب آوری کمتر از یک ساعت گفت: تعداد کل این سایتها در سطح شهر تهران ۲ هزار و۴۰۵ سایت است که در اپراتور همراه اول هزار و۵۰۰ سایت، در اپراتور ایرانسل ۷۲۶ سایت و در اپراتور رایتل ۱۷۹ سایت بوده که به ترتیب ۸۱۴، ۶۲۹ و ۱۳۶ سایت آنها اصلاح شده است.
سرپرست معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری با تاکید بر اینکه تجهیزات باتری و ذخیره ساز انرژی برای پشتیبانی از تجهیزات فنی سایتها در شرایط اضطراری و قطعیهای لحظهای است، تصریح کرد: علاوه بر تعویض و نوسازی باتریهای پشتیبان، ۱۱ هزار و ۱۰۰ باتری در سایتها و مراکز مخابراتی شهر تهران نصب شدهاند.
