فراخوان دومین سوگواره ملی هنر و اندیشه عاشورایی در قم اعلام شد

ندا حمیدی پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر نقش هنر در تبیین آموزههای عاشورایی گفت: این سوگواره فرصتی است تا هنرمندان با زبان تصویر، خلاقیت و نقشآفرینی، حماسه کربلا را روایت کنند.
وی افزود آثار ارسالی میتواند در بخشهای عکاسی، گرافیک (تایپوگرافی و تصویرسازی)، طراحی لباس و صنایعدستی به دبیرخانه ارسال شود.
دبیر سوگواره مهلت ارسال آثار را تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ اعلام کرد و افزود: علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق وبسایت رسمی سوگواره به نشانی honareashooraei.itaihe.ac.ir ثبت و ارسال کنند.
پارسا همچنین با اشاره به راههای ارتباطی سوگواره، گفت: پشتیبانی از طریق پیامرسانهای ایتا و تلگرام به نشانی @honareashooraei فراهم شده است.
وی همچنین مسئول بخش طراحی لباس فائزه خوش صنعتی، مسئول بخش پوستر تایپوگرافی تصویر سازی مجتبی قانونی، مسئول بخش صنایع دستی مهدی نصر اصفهانی، مسئول بخش عکس جواد معینی فر اعلام و افزود: مسئول دبیرخانه سوگواره مهدیه السادات تقوی و روابط عمومی و اطلاع رسانی عباس منجمی گیلانی میباشند.
پارسا در پایان اظهار کرد: این سوگواره با هدف ترویج هنر عاشورایی و تقویت نگاه خلاقانه هنرمندان در سطح ملی، توسط مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی قم برگزار میشود.
