اسرائیل نیروهای ذخیره ارتش را در نیروهای اصلی ادغام کرده است+فیلم کریم الفلاحی می گوید رژیم صهیونیستی با ادغام نیروهای ذخیره ارتش در نیروهای اصلی تلاش می کند تا سطح ضعیف نیروهای ذخیره را بالا ببرد.
