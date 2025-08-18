  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۲۳

اسرائیل نیروهای ذخیره ارتش را در نیروهای اصلی ادغام کرده است+فیلم

اسرائیل نیروهای ذخیره ارتش را در نیروهای اصلی ادغام کرده است+فیلم

کریم الفلاحی می گوید رژیم صهیونیستی با ادغام نیروهای ذخیره ارتش در نیروهای اصلی تلاش می کند تا سطح ضعیف نیروهای ذخیره را بالا ببرد.

کد خبر 6564041

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها