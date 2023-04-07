نتانیاهو همه نیروهای نظامی ذخیره و مرزی را فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز جمعه دستور بسیج همه نیروهای ذخیره پلیس مرزی و نیروهای نظامی اضافی را صادر کرد.
فراخوان نیروهای ذخیره و آماده نظامی از سوی نتانیاهو پس از عملیات شهروند فلسطینی در یک مرکز گردشگری تل آویو صورت گرفته است.
نتانیاهو به پلیس رژیم صهیونیستی دستور داده است تا تمام واحدهای ذخیره پلیس مرزی و نیروهای نظامی را بسیج کند. دفتر نتانیاهو در بیانیهای اعلام کرده است که نخست وزیر از شهروندان میخواهد که دستورالعملهای سرویسهای امنیتی را دنبال کنند.
همزمان با شدت گرفتن تنشها در فلسطین اشغالی، پلیس رژیم صهیونیستی شامگاه جمعه از زیرگرفتن جمعیتی از صهیونیستها توسط یک خودرو در تل آیو خبر داد. در حمله شهروند فلسطینی در تل آویو یک نفر صهیونیست کشته و ۸ نفر دیگر زخمی شدند که حال ۳ نفر از آنها وخیم اعلام شده است.
کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی همچنین گزارش داد که فرد عامل عملیات قبل از حادثه از شیشه ماشینش تیراندازی و سعی کرد فرار کند، اما پلیس به او شلیک کرد. براساس این گزارش، عامل این عملیات به شهادت رسیده است. منابع عبری زبان تاکید کردند که مجری عملیات جمعه شب در تل آویو «یوسف احمد سلیمان ابو جابر» از ساکنان کفر قاسم در سرزمینهای اشغالی ۱۹۴۸ است.
بلافاصله پس از این عملیات، کمیتههای مقاومت مردم فلسطین اعلام کردند که عملیات تلآویو ضربهای محکم به امنیت تل آویو وارده کرده است و تأییدی بر این است که انتقام الاقصی پایان نیافته و پایان نخواهد داشت.
همچنین جهاد اسلامی فلسطین عملیات تل آویو را تبریک گفت و افزود: «این عملیات پاسخی مشروع به جنایات و حملات اشغالگران به مردم و مقدسات ما است.»
سرویس اورژانس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که قربانیان حمله با ماشین در تل آویو و تیراندازی پس از آن، گردشگران خارجی هستند.
این عملیات در همان روزی اتفاق افتاد که پیش از آن رسانههای عبری زبان از کشته شدن ۳ صهیونیست دیگر در تیراندازی در منطقه «جلبوع» در شمال منطقه «الاغوار» در سرزمینهای اشغالی خبر دادند. رسانهها گزارش دادند که در این تیراندازی یک نفر دیگر به شدت زخمی شده است و حال وی وخیم است.
سخنگوی ارتش رژیم اشغالگر نیز گفت که عملیات استشهادی که در منطقه الاغوار رخ داده، پیچده بوده است.
خبرنگار نظامی شبکه ۱۴ هم گزارش داد که سه شهرک نشین در این عملیات کشته شدند و یک نظامی صهیونیست نیز زخمی شده است که حال وی وخیم است.
در همین رابطه ماهر مزهر عضو کمیته مرکزی جبهه خلق برای آزادی فلسطین گفت: «عملیات قهرمانانه تل آویو را تبریک گفته و تاکید میکنیم این عملیات پاسخی طبیعی به جنایات روزافزون دشمن صهیونیستی علیه ملت فلسطین و تعرض و تجاوزات مکرر علیه مسجد الاقصی و نمازگزاران فلسطینی بود.»
شرایط مناطق اشغالی فلسطین پس از درگیریها و تنشهای شب گذشته در نوار غزه و جنوب لبنان به شدت شکننده و بی ثبات است. نیروهای مقاومت فلسطینی با صدور بیانیههای جداگانهای خواستار تداوم فشار و حمله به نظامیان صهیونیست در پاسخ به هتک حرمت مسجدالاقصی در هفته گذشته هستند و از این رو عملیاتها علیه صهیونیستها شدت گرفته است.
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