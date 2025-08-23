نامزدی هادی ساعی برای عضویت در هیئت اجرایی فدراسیون جهانی تکواندو

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات فدراسیون جهانی تکواندو پنجشنبه اول آبان ماه سال جاری و یک روز پیش از آغاز بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی جهان در هتل «جونا» شهر «ووشی» چین برگزار خواهد شد.

در این دوره رئیس، نواب رئیس، اعضای هیئت اجرایی و خزانه دار فدراسیون جهانی انتخاب خواهند شد. برای پست ریاست تنها نامزد دکتر «چانگ وون چو» رئیس فعلی WT خواهد بود. برای پست نایب رئیسی هم ۷ نفر نامزد شده اند که سه نفر انتخاب خواهند شد. خزانه دار هم تنها یک نامزد دارد.

اما هیئت اجرایی فدراسیون جهانی دارای ۱۴ عضو است که ۳۴ نفر برای آن نامزد شده اند. طبق اعلام فدراسیون جهانی و سهمیه بندی انجام شده، از هر قاره یک نماینده مرد و یک نماینده زن با اخذ بیشترین آرا در مجموع ۱۰ نفر به هیئت اجرایی راه خواهند یافت.

۴ عضو بعدی نیز از بین نفراتی انتخاب خواهند شد که بیشترین رأی را کسب کرده باشند. همچنین از بین نامزدهای زن در این دوره شخصی که بیشترین رأی را کسب کند به عنوان نایب رئیس چهارم انتخاب می‌شود.

در بخش آسیا ۱۲ نفر نامزد شده اند که از بین آنها ۴ نفر «زن» از کشورهای اردن، برونئی، عربستان و چین خواهند بود و یک نفر انتخاب خواهد شد.

هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان نیز برای حضور در هیئت اجرایی نامزد شده است که باید با نمایندگان امارات، نپال، قزاقستان، هند، هنگ کنگ و دو نماینده از کره جنوبی رقابت کند.