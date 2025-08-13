  1. ورزش
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

مدعیان تیم ملی تکواندو در آزمون انتخابی

مدعیان تیم ملی تکواندو در آزمون انتخابی

رقابت های انتخابی تیم ملی تکواندو برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان و بازیهای کشورهای اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تکواندو آبان ماه دو رویداد مهم را پیش رو دارد. رقابت‌های قهرمانی جهان به میزبانی چین و بازی‌های کشورهای اسلامی در عربستان که با فاصله اندکی برگزار خواهد شد. بر همین احتمالا فدراسیون تکواندو دو تیم جداگانه را مهیای حضور در این رقابت خواهد کرد.

در همین خصوص و با تصمیم کادر فنی تیم ملی مرحله نخست رقابت‌های انتخابی شنبه ۲۵ مرداد در خانه تکواندو برگزار می‌شود. در این رقابت‌ها ۱۰۰ تکواندوکار از ملی‌پوشان با تجربه گرفته تا چهره‌های تازه‌نفس برای حضور در ترکیب روی شیاپ‌چانگ خواهند رفت.

در این مسابقات علاوه بر نفرات حاضر در اردوی تیم ملی، دعوت‌شدگان مستقیم و منتخبین کادر فنی، نفرات برتر هر استان نیز جواز رقابت برای اصحاب «تبوک» تیم ملی را دریافت کرده است.

