خروج بیش از ۳۱ هزار تبعه غیرمجاز از استان قم طی سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری، معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم، بعداز ظهر دوشنبه در نشست خبری با بیان اینکه نظام استکباری همچنان در پی دشمنی و توطئه علیه ملت ایران است، اظهار کرد: مردم ما در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ثابت کردند که مردمی قوی، صبور و شریف هستند و ایستادگی آن‌ها عظمت نظام را به نمایش گذاشت. این یکپارچگی، حاصل تعالیم حیات‌بخش اسلام در پرتو نظام ولایی و تلاش تک‌تک مردم است.

حیدری در خصوص حضور اتباع خارجی در قم افزود: در استان قم ۲۳۰ هزار تبعه خارجی حضور دارند که در سال جاری ۳۱ هزار و ۶۷۳ نفر از استان خارج شده‌اند. هم‌اکنون ۱۵۸ هزار و ۱۳۹ نفر از اتباع با مجوز قانونی در استان حضور دارند. وی تأکید کرد که هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد اتباع بدون سازوکار مشخص در کشور فعالیت کنند و از اتباع خواست در صورت نیاز با مجوز قانونی وارد کشور شوند یا به کشورشان بازگردند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم با بیان اینکه تاکنون موردی از جاسوسی اتباع خارجی در استان گزارش نشده است، اضافه کرد: اتباعی که مشکلات سلامتی، پرونده قضائی، وضعیت پناهندگی یا بارداری دارند، با رعایت شرایطشان برخورد قانونی می‌شوند. وی تأکید کرد که طرح خروج اتباع ادامه خواهد داشت و در آستانه بازگشایی مدارس، توجه ویژه‌ای به آن صورت می‌گیرد.

وی همچنین گفت: مسئولیت اصلی اجرای طرح خروج اتباع غیرمجاز بر عهده نیروی انتظامی است. کاهش اخیر آمار خروج اتباع عمدتاً به دلیل کمبود نیروی کار در مشاغل صنعتی است، اما با اتباعی که مرتکب جرایم شوند، قطعاً برخورد قانونی خواهد شد.

حیدری به نقش مؤثر رسانه‌ها در شرایط بحرانی اشاره کرد و افزود: فعال شدن شورای فضای مجازی و تجدید فعالیت شورای اطلاع‌رسانی، به تقویت و سازماندهی بهتر رسانه‌ها کمک شایانی خواهد کرد.

وی در ادامه درباره حجاب و خانواده گفت: حجاب ضامن حفظ خانواده است و خانواده بستر پرورش نسل آینده محسوب می‌شود. هر عاملی که این بنیان را تهدید کند، با آن برخورد خواهد شد. دشمن در پی ایجاد نفاق در جامعه است، اما مردم ایران با عفاف و غیرت خود نشان داده‌اند که کشورشان را دوست دارند. وی ضمن رعایت چارچوب‌های نظام، اقدامات لازم را در این زمینه انجام خواهد داد.

معاون استاندار قم به مسئله قطعی‌های برق نیز اشاره و اعلام کرد: مجوز احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۲۰۰۰ مگاوات صادر شده و امید می‌رود تا سال آینده مشکل قطعی برق به‌طور کامل رفع شود.

وی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: روحیه محرم و صفر رمز پیروزی ماست و مردم باید به سخنانی که موجب نفاق می‌شود توجه نکنند و همه دست به دست هم دهند.

حیدری در خصوص ارتقای امنیت و مشارکت مردمی افزود: استانداری پذیرای طرح‌های مردمی برای افزایش امنیت، رفاه و همدلی است. مردم می‌توانند طرح‌های خود را ارسال کنند و به سه طرح برتر جایزه تعلق خواهد گرفت و طرح‌های منتخب در شهر اجرایی می‌شوند.

وی همچنین با بیان اینکه تصادفات برون‌شهری ۱۰ درصد افزایش یافته و نیازمند بررسی است، گفت: مقابله با سرقت‌ها شدت یافته و در چهارماهه نخست امسال شاهد کاهش ۳۱ درصدی سرقت، کاهش ۱۱ درصدی قاچاق سوخت، کاهش ۳۷ درصدی سرقت‌های خرد و کاهش ۱۰ درصدی تصادفات درون‌شهری بوده‌ایم.