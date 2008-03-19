جدول گلزنان 5 لیگ معتبر اروپایی / فابیانو به رونالدو رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رونالدو پس از هفته ها صدرنشینی در جدول گلزنان پنج لیگ معتبر اروپایی از این هفته لوئیز فابیانو را نیز در کنار خود می بیند. این دو مهاجم گلزن با به ثمر رساند 22 گل در لیگ برتر انگلستان و لالیگا اسپانیا صدرنشین جدول گلزنان هستند.

در جدول رده بندی بهترین گلزنان لیگ های معتبر اروپایی نزدیک ترین تعقیب کننده آنها فرناندو تورس مهاجم اسپانیایی تیم فوتبال لیورپول است که در فصل جاری موفق به زدن 20 گل در مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان شده است .

- جدول گلزنان 5 لیگ معتبر اروپایی به شرح زیر است :

* لالیگا اسپانیا :

22 گل

لوئیز فابیانو (سویا)

15 گل

دیه گو آلبرتو میلیتو (رئال زاراگوزا) و دانیل گونزالز(رئال مایورکا)

13 گل

رائول گونزالز (رئال مادرید) و دیه گو فورلان (ویارئال)

12 گل

نیهات قهوه چی (ویا رئال)، رودفان نیستلروی (رئال مادرید)، جوزبا لیورنتینی (والادولید) و سرجیو لیونل آگوئرو (آتلتیکو مادرید)

11 گل

فرناندز لوئیز گارسیا (اسپانیول)، جوزپه روسی (ویارئال) و ریکاردو اولیویه را (رئال زاراگوزا)

10 گل

رائول تامادو (اسپانیول)، خوان فرناندو آرانگو سانز (رئال مایورکا)، روبینیو(رئال مادرید)، فردریک کانوته (سویا)، ساموئل اتوئو (بارسلونا) و لوئیز ادواردو ادو (رئال بتیس)

9 گل

لیونل مسی (بارسلونا)، آلوارو نگردو (آلمریا) و ماریانو هوگو پاوونه (رئال بتیس)

8 گل

رونالدینیو (بارسلونا)، ریگا مصطفی (لوانته)، سیناما پونگوله (رکرتیوو اوئلوا) و دیوید ویا (والنسیا)

7 گل

ویکتور زاپاتا (والادولید)، تیری هانری (بارسلونا)، فرناندو لورنتینی (آتلتیک بیلبائو)، فرناندو وارلا راموس (رئال مایورکا) و محمد تشیتی (ریسینگ سانتاندر)

6 گل

فرناندو مورینتس (والنسیا)، هرناندز ژاوی (بارسلونا)، ادواردو فرناندو گومز(اوساسونا)، ماکسی رودریگوئر(آتلتیکو مادرید)، وزلی اسنایدر (رئال مادرید)، کارلوس مارتینز(رکرتیوو اوئلوا) و آندرس گواردادو (دیپورتیوو لاکرونیا)

* لیگ برتر انگلیس :

22 گل

کریستیانو رونالدو (منچستریونایتد)

20 گل

فرناندو تورس (لیورپول)

19 گل

امانوئل آدبایور (آرسنال)

13 گل

رابی کین ( تاتنهام)

12 گل

بنیامین موارواری (پورتسموث)، دیمیتار برباتوف (تاتنهام) و روکه سانتا کروز(بلکبرن)

11 گل

نیکلاس آنلکا (چلسی)، کارلوس ته وز (منچستریونایتد) و استیون جرارد (لیورپول)

10 گل

فرانک لمپارد (چلسی)

9 گل

یاکوبو آیگبنی (اورتون)، دیو کیتسون (ریدینگ) و جان کارو (آستون ویلا)

8 گل

وین رونی (منچستریونایتد) و بندیک مک کارتی (بلکبرن)

7 گل

مایکل فورسل (بیرمنگام سیتی)، مارکوس بنت (ویگان)، تیم کاهیل (اورتون)، سسک فابرگاس (آرسنال) و گابریل آگبن لاهور(آستون ویلا)

6 گل

استیوارت داونینگ (میدلزبورو)، دین آشتون (وستهام)، جرمین دفو (پورتسموث)، سولومون کالو (چلسی)، اوبافمی مارتینز(نیوکاسل)، توماس روسیچکی (آرسنال)، کلینت دمپسی (فولهام)، مارتین لارسن (آستون ویلا)، دیوید بنتلی (بلکبرن)، جولین لسکات و اندرو جانسون ( اورتون) و کوین نولان (بولتون)

* سری آ ایتالیا :

16 گل

مارکو بوریه لو (جنوا) و دیوید ترزگه (یوونتوس)

15 گل

زلاتان ابراهیموویچ (اینتر) و آدریان موتو (فیورنتینا)

13 گل

فرانچسکو توتی (آاس رم) و آنتونیو دی ناتاله (اودینزه)

11 گل

فرانچسکو تاوانو (لیورنو)، کریستیانو دونی (آتلانتا) و آلساندرو دل پیه رو (یوونتوس)

10 گل

توماسو روکی (لاتزیو)، کاکا (میلان)، خولیو کروز (اینتر)، گوران پاندف (لاتزیو) و کلودیو بلوچی (سامپدوریا)

9 گل

فابیو کوالیارلا (اودینزه)، ماسیمو ماکارونه (سیه نا) و آمائوری دی اولیویه را (پالرمو)

8 گل

مارسلو زالایتا (ناپولی) و وینچنزو یاکوینتا (یوونتوس)

7 گل

نیکولا آموروسو (رجینا)، آلبرتو جیلاردینو (آث میلان)، آنتونیو لانجلا (آتلانتا)، دیوید سوازو (اینترمیلان)، نیکولا پوتزی (امپولی)، جیان پائولو پازینی (فیورنتینا) و آنتونیو کاسانو (سامپدوریا)

6 گل

سرجیو فلوکاری (آتلانتا)، آلساندرو ماتری و روبرت آکوافرسکا (کالیاری)، الکساندر پاتو (آث میلان)، مارک هامسیک (ناپولی)، فابریزیو میکولی (پالرمو)، آلساندرو مانسینی (آ اس رم) و آلساندرو روسینا (تورینو)

* بوندس لیگا آلمان :

14 گل

لوکا تونی (بایرن مونیخ) و ماریو گومژ (اشتوتگارت)

11 گل

ملادن پتریچ (بروسیا دورتموند) و مارکو پانتلیچ (هرتا برلین)

10 گل

تئوفانیس جیکاس (بایرلورکوزن)، میروسلاو کلوزه (بایرن مونیخ) و ایویکا اولیچ (هامبورگ)

9 گل

گرافیته (ولفسبورگ)، کوین کورانی (شالکه)، میک هانکه (هانوفر)، رافائل فن درفارت (هامبورگ)، دیه گو (وردربرمن)، مارکوس روزنبرگ (وردربرمن) و استانیسلاو سستاک (بوخوم)

8 گل

هوگو آلمیدا (وردربرمن)، آرتور ویکنیارک (آرمینا بیله فلد)، هوژتی (هانوفر) و آماناتیدیس (آینتراخت فرانکفورت)

7 گل

مسیموویچ (نورنبرگ)، استفان کیسلینگ (بایرلورکوزن)، بوبکر سانوگو (وردربرمن)، ماناسه ایشاکو (دوئیسبورگ) و تاماس هاینال (کارلسروهه)

6 گل

انریکو کرن (هانزاروستوک)، جرونیمو کاکائو (اشتوتگارت)، فرانک ریبری (بایرن مونیخ) و دیه گو فرناندو کلیموویچ (بورسیا دورتموند)

* لیگ فرانسه :

17 گل

کریم بنزما (لیون)

12 گل

مامادو نیانگ (مارسی) و تولیو دی ملو ( لومان)

11 گل

دیوید بلیون (بوردو) و جبرئیل سیسه (مارسی)

10 گل

سیفی رافیک (لوران)، فرناندو کاوناگی ( بوردو)، جان الماندر (تولوز)، با ته فیمبی گومیس (سنت اتین) و دانیل نیکولا (اوسر)

9 گل

استیو ساویدان (والنسین)، ویندیل جرالدو (بوردو)، باکاری کانه (نیس) ومیکول ایردینگ (سوشو)

7 گل

جونینیو (لیون)، واسون رنتیه را (استراسبورگ)، فردریک پیخونه و جرمی منز (موناکو)

6 گل

یوهان کابایه (لیل)، کارلوس کیم (نانسی)، ماراما واهیروا (لوران)، جان آدل (والنسین)، اولیور مونترابیو (لانس)، یوان گوفران (کان)، پدور پائولتا و آمارا دیانه (پاریسن ژرمن) و جیمی برایان (رن)